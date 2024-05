Duurzaam Gebouwd Op Locatie: ervaar gelukkig en gezond wonen en werken

Je levensverwachting verhogen met vijf of zelfs tien jaar is geen utopie: door te leven in een blue zone ben je gelukkiger, gezonder en geniet je jaren langer van het leven. Op dit moment zijn er een spaarzaam aantal van die zones in de wereld en heb je geluk als je er mag vertoeven. Dit is je unieke kans om een blue zone te voelen en zelf te ervaren tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie op woensdag 3 juli in Utrecht!

Samenwerkingen voor gebieden waarin het gezond, veilig en gelukkig wonen en werken is, ondervind je aan den lijve tijdens dit event. Je hoort van onder anderen Lodewijk Hoekstra en Onno Dwars hoe zij de versnelling inzetten om natuurinclusieve en gezonde gebieden werkelijkheid te maken. Je krijgt tips waarmee je vandaag nog verder kunt en ontdekt hoe gemeenten en provincies innovatieve en duurzame aanbestedingen opzetten. Ook ga je met ons mee op excursie naar Cartesius, waar je de ins en outs te horen krijgt over deze gezonde en gelukkige gebiedsontwikkeling. Blue zones waren de inspiratie voor dit project en de World Health Organisation (WHO) voegde Cartesius toe aan de lijst met voorbeeldprojecten.

Lodewijk Hoekstra – Founder NL Greenlabel

Het onderscheidend vermogen van natuurinclusief bouwen

Als expert op het vlak van groene leefomgeving en natuurinclusief bouwen enthousiasmeert en activeert Lodewijk bouw- en vastgoedprofessionals. Vanuit NL Greenlabel werkt hij dagelijks aan een nieuwe en hogere standaard voor een natuurinclusieve gebouwde omgeving.

Onno Dwars – CEO Ballast Nedam Development

Blue Zones worden exportproduct van Nederland

Onno is Duurzaam Gebouwd-expert van het eerste uur en heeft legio ervaring over het bouwen voor gezondheid en geluk. Het is voor hem eenvoudig om personen en bedrijven hongerig te maken om bij te dragen aan een duurzaam, natuurinclusieve en gezonde gebouwde omgeving.

Duurzaamste aanbesteding

Tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie: gelukkig en gezond wonen en werken reiken we een award uit, die de duurzaamste aanbesteding beloont. Gemeenten en provincies vertellen je over hoe zij succesvol toekomstbestendige aanbestedingen opzetten. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om zelf een duit in het zakje te doen en ons te vertellen over jouw aanbesteding.

