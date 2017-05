1 oplevertoets energie en ventilatie voor nieuwbouw

Auteur: Claudia Bouwens

Het is heel eenvoudig om simpele dingen ingewikkeld te maken. Neem nu een oplevertoets waarmee je aan kunt tonen dat jouw nieuwbouwwoning op energie en ventilatie voldoet aan de eisen die je er van tevoren aan hebt gesteld. Dat lijkt iedereen die ik spreek, een heel goede ontwikkeling.

Maar nu de praktijk. Ieder zich respecterende organisatie lijkt zijn eigen procedure op te stellen. Waardoor een ambitieus bouwbedrijf met een ambitieus energiezuinig woningproject straks vele verschillende oplevertoetsen lijkt af te moet vinken. Van Conceptueel Bouwen. Van Bouwtransparant. Van NOM keur. Van EPV. Van de Energie Index. Van Woningborg, Bouwgarant, of van SWK. Daarnaast wordt binnenkort de wet Kwaliteitsborging ingevoerd, en is nog onduidelijk welke toets daarvoor plaats moet vinden als je de energieprestatie wilt aantonen.



Het is een hele klus om ingewikkelde zaken weer simpel te maken. Maar het is nog niet te laat. De protocollen zijn nog niet in beton gegoten. Waar draait het in basis om? Het toetsen van de geleverde energieprestatie en ventilatie vergeleken met de berekeningen in de vergunning. Ofwel het toetsen van de gebouwschil, de kierdichtheid, het ventilatiedebiet en of alle apparaten zoals die in de berekeningen zijn opgenomen ook zijn geïnstalleerd en het doen. Oef, ook de kierdichtheid? Hoor ik u al denken. Dat is toch zo’n dure blowerdoortest? Niet noodzakelijk. Misschien komen er binnenkort wel ventilatieapparaten op de markt die automatisch ook de kierdichtheid kunnen meten.

NOM en ZEN-woningen toetsen

Het Lente-akkoord is al sinds 2010 actief om de praktijkkennis van oplevertoetsen (o.a. Bouwtransparant) in het ISSO opnameprotocol 82.5 te stoppen. Vorig jaar heeft ISSO het protocol geactualiseerd voor de warmtevraag berekening voor de EPV. Hoe je de installaties toetst is in bijlage 4 opgenomen. Met dit opnameprotocol kun je dus NOM-woningen met EPV toetsen, maar ook zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) woningen. En eigenlijk alle nieuwbouwwoningen! Met de warmtevraagberekening krijg je inzicht in de hoogte van de daadwerkelijke energiebehoefte van de woning bij oplevering. Dat geeft je meteen inzicht in hoe jouw woning bij oplevering scoort in de eerste BENG-eis. Daarmee is de toets al klaar voor de invoering van BENG in 2021. De partners van het Lente-akkoord adopteren daarom dit ISSO opnameprotocol 82.5 samen met bijlage 4 als hèt meest actuele opnameprotocol. De basis hiervoor is gelegd in 2012, samen met vertegenwoordigers van SWK, Bouwgarant en Woningborg. Laten we nu landelijk met elkaar de basisstandaard voor het toetsen van de energieprestatie en ventilatie bij oplevering vaststellen zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En één keer toetsen volstaat.