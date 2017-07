Compensatiesteen geeft gebouwen meerwaarde

De CO 2 -uitstoot in Nederland moet omlaag. Er staan scherpe doelstellingen op de agenda richting 2020 en verder en daarom is er volop aandacht voor alternatieve productietechnieken en producten. De Compensatiesteen is zo’n alternatief. In één kuub van deze innovatieve bouwsteen wordt namelijk 250 kilo CO 2 opgeslagen. “Op termijn moet dit materiaal de nieuwe standaard zijn.”

De RuwBouw Groep staat bekend om casco-oplossingen, variërend van prefab betonnen wanden tot Calduran kalkzandsteen. “Normaal gesproken innoveren we van buiten naar binnen”, vertelt manager marketing en innovatie Bas Boom. “We luisteren naar de marktvraag en vertalen dat naar een nieuwe propositie. Bij deze noviteit verliep het andersom: we liepen tegen de techniek van carbonatatie aan en wilden dit versneld toepassen in de bouwsector.” Het natuurlijke proces zien we terug in de natuur, waar harde soorten kalksteen ontstaan. Deze steensoorten ontstaan mede door CO 2 en vormen een natuurlijke opslag van het broeikasgas. “We ontwikkelden een materiaal dat dit proces imiteert”, vertelt hoofd R&D Frans Temmermans. “In een afgesloten ruimte voegen we CO 2 toe aan de steen, waardoor een scheikundige binding ontstaat. Je kunt de structuur vergelijken met een harde kalksteensoort; we hebben hiervoor geen kalk of cement nodig.”

Nieuwe samenstelling zorgt voor compensatiesteen

Om de CO 2 in de steen te binden, vindt een reactie plaats met het bindmiddel dat uit staalslakken bestaat. “Dit is een restproduct uit de staalindustrie. Door deze reactie krijgt de steen een nieuwe samenstelling, waarin CO 2 is omgezet in een andere scheikundige verbinding.” Uit dit proces ontstaat de compensatiesteen. “Deze steen kent alle gangbare kwaliteiten van stenen die nu toegepast worden in de bouw van woningen of utiliteitsgebouwen”, voegt Boom toe. “Het is dezelfde steen, maar dan circulair en extreem duurzaam in zijn footprint. Hij neemt 250 kg CO 2 per m3 Compensatiesteen op. Die opname van broeikasgassen is permanent en onomkeerbaar”, aldus Temmermans. Duurzamer en duurder worden vaak in dezelfde adem genoemd. “Daarom stuurden we er specifiek op om prijsneutraal te zijn en in de bandbreedte van kalkzandsteen te blijven”, zegt Boom. “Deze toekomstbestendige steen is betaalbaar en kan traditioneel worden verwerkt. Tegelijkertijd is het productieproces juist zeer innovatief en industrieel. We gebruiken geen ovens en er is geen warmte-energie nodig voor de verharding.”

“Dit nieuwe materiaal valt niet onder beton en kalkzandsteen, dus we moesten het product als nieuw materiaal laten certificeren”, legt Boom uit. “Daarom lieten we de LCA berekenen om de milieu footprint van het product in kaart te brengen. Daarnaast hebben we een DUBOkeur verkregen, die bewijst dat dit product tot een milieuvriendelijke keuze behoort.” Het keurmerk is ontvangen voor zowel dragende als niet-dragende toepassingen.” Wanneer de steen uiteindelijk in het gebouw verwerkt is, merken gebruikers geen verschil met panden opgebouwd uit andere gesteenten. “Het is robuust, goed geluidsisolerend en heeft een eindeloze levensduur. Opdrachtgevers ervaren grote voordelen, omdat zij weten dat hun woningen of gebouwen zijn opgebouwd uit duurzame materialen en hierdoor meer waard zijn”, aldus Boom.

Compensatiesteen als nieuwe standaard?

Producten vergelijkbaar in milieu-impact zijn onder andere biobasedmaterialen als hennep en leem. “Maar die zijn vooral kleinschalig te produceren en niet fabrieksmatig in grote getallen. Daarentegen is de compensatiesteen wel geschikt voor grote projecten die snel gebouwd moeten worden. Op termijn moet dit materiaal de nieuwe standaard zijn.” Boom ziet de innovatie dan ook als een doorbraak in milieuvriendelijke massaproductie. “We hebben iets in handen dat dezelfde kwaliteiten heeft als de stenen die we allemaal kennen. Tegelijkertijd is het milieuvriendelijke industriële productieproces revolutionair en eenvoudig opschaalbaar. We willen de techniek breed beschikbaar maken en samen met de markt opschalen.”