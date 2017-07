Energie opwekken met transparante zonwering

Auteur: Tim van Dorsten

Het kantoor van Mondial Movers in Alblasserdam beschikt half september over 40 m 2 aan transparante gevel met energieopwekkende zonwering.

In samenwerking met Wellsum hebben EGM architecten, ODS Geveltechniek en Pellikaan een gevel ontwikkeld, die zowel zorgt voor zonwering als energieopwekking. Dit systeem luistert naar de naam Lumiduct. Het bestaat uit transparante panelen die automatisch de stand van de zon volgen en tegelijkertijd het zonlicht filteren. De panelen zetten het directe, verblindende zonlicht om in energie, maar laten het diffuse, zachte zonlicht door. “Dit systeem weert al het licht dat direct van de zon komt”, legt Wellsun-directeur Stan de Ridder uit. “Lumiduct volgt de zon van oost naar west. Het transparante zonnepaneel zorgt ervoor dat mensen geen last ondervinden van dat felle licht.”

Testen laten hoge effectiviteit zien

Deze noviteit is sinds kort op de markt, na een ontwikkeltraject van 4 jaar. “Uit onze testen in de faculteit Applied Physics van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt de hoge effectiviteit”, vertelt hij trots. “Zo werkt de verticale gevel in Nederland jaarlijks 70 kWh per m 2 op en in een stad als Abu Dhabi het dubbele. Dat is niet veel minder dan bij gewone zonnepanelen op een blinde muur, terwijl Lumiduct een transparante gevel van glas is en ook nog eens energie haalt uit warmte.”

Deze nieuwe gevel wekt niet alleen energie op, maar zorgt ook voor klimaatbeheersing en comfort. Stan de Ridder, Wellsun

Toch is de energieopwekking niet het enige pluspunt. “Lumiduct helpt ook bij de klimaatbeheersing en het comfort. Volgens directeur Tom Stuij van Mondial Movers stijgt de temperatuur ’s zomers in het trappenhuis van zijn pand in Alblasserdam naar 41 graden. Met ons systeem zorgen we voor een prettiger binnenklimaat. Het past dan ook goed bij duurzaamheidscertificaten als BREEAM en met name WELL.”

Gevel verbeteren

De Ridder is ervan overtuigd dat Lumiduct nog beter kan presteren. “Zonnepanelen worden steeds effectiever en die techniek passen we hierin toe. Daarnaast kunnen we ledverlichting hierin integreren, zodat de gevel ’s avonds – waar dat mogelijk is – kan dienen als grote videowall.” Daarnaast wil hij klanten een systeemupgrade aanbieden. “Veel bedrijven vrezen de wet van de remmende voorsprong. Met zo’n upgrade kunnen we het systeem moderniseren als de techniek is verbeterd.”