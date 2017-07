Thialf heeft duurzaamste laaglandbaan ter wereld

Het IJsstadion Thialf heeft de snelste en de duurzaamste laaglandbaan [ijsbaan die beneden de 200 meter boven de zeespiegel ligt, red.]. Het vernieuwde stadion gebruikt 50% minder energie dan voorheen.

Om dat percentage te bereiken wordt restwarmte benut van de vriesmachines en zorgen 5.000 pv-panelen voor opwekking van duurzame energie. Daarnaast is er een warmtereflecterende schil, werd een geoptimaliseerde luchtbehandeling geïnstalleerd en is er ledverlichting.

Energieneutraal in 2020

In het nieuwe Thialf is overal laagtemperatuurverwarming aangebracht. Bijzonder is dat het vernieuwde stadion verschillende klimaatzones heeft. De directie van Thialf wil dat het ijsstadion in 2020 energieneutraal is. Het project “nieuw Thialf” bestaat installatietechnisch uit een volledige gefaseerde nieuwbouw van voorzieningen.

K & R Consultants heeft in de definitiefase haar bijdrage geleverd door middel van het opstellen van de installatietechnische kostenramingen. Naast de investeringskostenraming zijn ook de exploitatiekosten in beeld gebracht.

Vernieuwd

Daarnaast heeft de Duurzaam Gebouwd-partner Thialf ondersteund bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, de selectie van het bouwconsortium en heeft tijdens de bouwteam- en realisatiefase fase haar expertise op het gebied van installatietechniek en kosten ingebracht. Het bouwteam Thialf bestond uit Heddes Warmtebouw en Croonwolter&dros.

In november 2015 zijn inmiddels de ijsinstallaties en centrale voorzieningen in gebruik genomen. In januari 2017 heeft Koning Willem-Alexander het vernieuwde Thialf-stadion geopend.

Innovatie Award UNETO-VNI

Het project is één van de 10 kanshebbers voor de Innovatie Award van UNETO-VNI die dit jaar voor het eerst uitgereikt wordt op 27 september a.s.