Joint venture voor productie glasvezelwapening

Schöck en Fiberline Composites A/S uit Denemarken gaan een joint venture aan. Doel is verdere ontwikkeling en productie van glasvezelwapening voor diverse producten van Schöck.

Schöck stapt voor 75% in de joint venture en Fiberline voor 25%. Hoofd van de nieuwe onderneming is Thomas Stürzl, nu directeur financiën bij Schöck. Fiberline levert de productie- en proceskennis en is verantwoordelijk voor inkoop en procestechniek. De focus van Schöck ligt op productie, verder ontwikkeling en marketing.

Duurzaam materiaal

De partners spelen in op de groeiende behoefte aan glasvezeltechnologie in de bouw. Het materiaal is corrosiebestendig, chemisch resistent, niet elektrisch geleidend en eenvoudig te verwerken. Daarnaast is sprake van een geringe warmtegeleiding, waarmee wordt voldaan aan strenge standaarden voor energie-efficiënt bouwen.