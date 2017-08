Extra isolatie voor 120 Noord-Hollandse woningen

In Middenbeemster treft woningcorporatie Wooncompagnie in ruim 60 woningen isolerende maatregelen om een sprong te kunnen maken van gemiddeld energielabel D naar gemiddeld energielabel B.

“We pakken de complete schil aan: bodem-, spouwmuur- en dakisolatie”, vertelt projectleider Beheer en Onderhoud Ruud Alders van Wooncompagnie. “Bij deze woningen valt namelijk op het gebied van energiezuinigheid veel winst te behalen.”

Bodem-, spouwmuur- en dakisolatie

Het Rotterdamse bedrijf Fihuma Groep voert alle isolatiewerkzaamheden uit. Om te beginnen voorziet ze de woningen van bodemisolatie, in de vorm van een 35 centimeter dikke laag isolatiechips onder de vloer. Bodemisolatie gaat warmteverlies via de vloer op de begane grond tegen en dat scheelt stookkosten. Ook komt er minder vocht vanuit de kruipruimte in de woning. Hierdoor wordt de lucht droger, waardoor de woning sneller te verwarmen is en comfortabeler wordt.

Daarnaast vult het bedrijf de spouwmuren van de woningen volledig op met isolerend schuimmateriaal. Ook krijgen de daken aan de binnenzijde van de zolder isolatiemateriaal. Ook deze manieren van isolatie voorkomt een hogere mate van warmteverlies.

Dakisolatie bij 62 woningen in Schagen

Eerder ging Bouwbedrijf Tuin Zijpe uit ’t Zand voor Wooncompagnie aan de slag om in 62 woningen in Schagen dakisolatie aan te brengen. Hiermee verhoogt ze het energielabel van die woningen van C en D naar gemiddeld A.

Beide werkzaamheden nemen naar verwachting enkele maanden in beslag. Wooncompagnie voert deze isolerende maatregelen voor de bewoners kosteloos uit.

Afbeelding: Rijksoverheid