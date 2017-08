Glasfolie op ramen verbetert leer- en werkklimaat

Auteur: Frits van Wolveren

Deze week start het nieuwe schooljaar van MBO De Maalderij in Amstelveen. De afgelopen weken zijn hier meerdere werkzaamheden uitgevoerd, zodat studenten, docenten en medewerkers met een frisse start aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.

Opvallend is het werk aan de voorgevel geweest. Een groot deel van de ramen is voorzien van een speciale glasfolie, dat 80% van de zonnewarmte tegenhoudt. Deze glasfolie houdt uv-straling tegen en dat heeft een positieve invloed op de temperatuur in het gebouw.

Keramische laag filter licht en vergroot privacy

Deze folie ‘Solar Gard’ is voorzien van een speciale keramische laag, die het licht filtert . Daarnaast vergroot deze folie de privacy van de gebruikers binnen, want passanten kunnen vanaf de straatkant niet naar binnen kijken. Wel kunnen studenten, docenten en medewerkers van binnen naar buiten kijken.

Het foliemateriaal is bijzonder duurzaam: behalve dat het uv-straling tegenhoudt levert het een besparing op van het energieverbruik. Zo hoeft de school minder de airconditioning te gebruiken. De eerste reacties van docenten en medewerkers in het gebouw zijn dan ook positief: ze vinden de temperatuur is aanmerkelijk aangenamer en dat bevordert het werkplezier. De Kock Raamfolie heeft de werkzaamheden uitgevoerd.