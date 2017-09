Zwembad vakantiepark heeft nieuwe koepel

Na 18 jaar heeft Center Parcs Kempervennen in het Brabantse Westerhoven de koepel van haar zwembad Aqua Mundo vervangen.

In 4 weken tijd heeft het bedrijf Jet Bik gezorgd voor meer daglicht in het zwembad. Eerst verving de lichtkoepelspecialist de oude schil van de koepels door hoog isolerende lichtkoepels. Daarna schilderde ze het geraamte wit. De 900 nieuwe drie-wandige, heldere koepels zijn voorzien van hoogwaardige afstandsprofielen, die zorgen voor een goede isolatie. “We hebben bewust gekozen voor kunststof”, vertelde projectmanager John Mocking van Jet Bik. “Dit is lichter voor de constructie. Het totale koepeloppervlak van 3.480 m2 met 900 slagvaste lichtkoepels zorgt ervoor dat elke bezoeker van het zwembad straks kan genieten van een zee aan daglicht.” Aannemer Cornelissen Bouw was verantwoordelijk voor de uitvoering.