Deur geschikt voor Passiefhuisrenovaties

MK Deuren komt met een innovatie die het leven voor woningcorporaties eenvoudiger moet maken. “Onze nieuwe deur is gemaakt van duurzaam materiaal, met een hoge isolatiewaarde en minimaal onderhoud.

Door Tricoya-hout te gebruiken gaat de deur langer mee. “We zetten alleen grondstoffen in zonder toxische middelen”, laat Arno Kooijman van MK Deuren weten. “Door kwalitatieve materialen in te zetten trekt de deur bijvoorbeeld minder krom en krimpen elementen minder. Dat betekent ook dat woningcorporaties dit element van hun woningen minder vaak hoeven te vervangen.”

De deur kan mee in Passiefhuisrenovaties. Dat terwijl de deur een enkele dichting heeft”, legt Mark Kooijman van MK Deuren uit. “Bij de huidige- en renovatie voordeuren is sprake van een lek in een te renoveren gevel. Concullega’s realiseren vaak deuren met een lucht- en waterdichtheid, maar die hebben vaak een dubbele dichting. Dat betekent vaak dat je het in renovaties niet of moelijker kunt toepassen. Met deze deur wilden we inspelen op de renovatieambities van veel corporaties, zonder in te boeten op de isolerende eigenschappen en een bestaande dagopening.”

De winddichtheid van deuren wordt bepaald door druk toe te passen. Voor deze innovatie testen de heren nu de prestaties bij houtonderzoeker SHR. “Daar bleek dat we 450 Pascal aankunnen. We zijn ervan overtuigd dat we 650 Pascal weten te behalen. Dat heeft weer een positief effect op het realiseren van EPC of BENG-ambities.”

MK Deuren verwacht dat de deur interessant wordt voor corporaties in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. “We geven 25 jaar garantie op de plaat en kunnen tevens een combinatie met een onderdorpel maken.” Het product komt binnenkort op de markt.