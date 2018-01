'Innovaties voor Design & Build-projecten'

Duurzaam Gebouwd-partner De Groot & Visser werkt steeds vaker volgens het Design & Build-principe. Daarvoor ontwikkelde de organisatie diverse oplossingen, van zonwering tot solar en automatisering.

“We denken mee met de opdrachtgever en het oplossen van technische, logistieke of esthetische uitdagingen is eerder regel dan uitzondering”, geeft technisch directeur Anco Bakker van De Groot & Visser aan. Innoveren hoort bij het invullen van uitdagingen tijdens het realiseren van projecten. “Zo komen we tot steeds slimmere manieren om te monteren en te produceren.”

Innovaties in gevel en solar

Twee recente innovaties van De Groot & Visser zijn Soldyna en Fasolar Façade. Eerstgenoemde innovatie is een zonwerend solarproduct. “Wij zijn de bedenker van het product, TNO zorgt voor het benodigde onderzoek en de producttest”, geeft Bakker hierover aan. Fasolar Façade is een innovatief systeem dat zonlicht concentreert op vacuümbuizen. Drie belangrijke eigenschappen van de innovatie zijn het weren van ongewenst direct zonlicht, het reguleren van diffuus zonlicht en het opwekken van energie.

ABN AMRO is een early adopter van deze noviteit. Het nieuwe paviljoen Circl aan de Zuidas paste de innovatie toe. “Dit soort initiatieven juich ik van harte toe”, besluit Bakker.