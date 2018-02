EPDM-specialist neemt adviserende rol op zich

Het in Kampen gevestigde Carlisle Construction Materials BV viert meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van dakbedekking. Als producent van de EPDM-dakbedekking van de merken HERTALAN en RESITRIX ziet de leverancier van duurzame schiloplossingen zijn rol in bouwprocessen veranderen.

Begin jaren 60 vestigde Carlisle zich als Hertel Rubber Products in Kampen. Wat eerst begon als een productiefaciliteit voor rubberen profielen, groeide uit tot verwerking van synthetische rubber membranen, dakbanen en stroken en EPDM. “Dit werd ondergebracht onder de naam HERTALAN®”, weet manager sales Nederland Hans ter Horst van Carlisle Construction Materials BV. “Tegenwoordig is ons kantoor en productielocatie in Kampen nog steeds de uitvalsbasis voor de merken HERTALAN® en RESITRIX®, ondergebracht onder de vlag van Carlisle Construction Materials, kortweg CCM.”

Nog voordat het 50-jarige jubileum werd gevierd in 2015, was er reden voor een extra feestje. “Een aantal jaren daarvoor, in 2011, werden de nieuwbouw in Roemenië en de tweede productielijn in Kampen gevierd”, vertelt sr. marketing manager Benno Nijenhuis. “In Roemenië spreken we van zo’n 8.000 vierkante meter extra vloeroppervlakte. De tweede nieuwe productielijn en de internationale groei laten zien dat we hard aan de weg timmeren en investeren om onze klanten optimaal te bedienen.”

Opmars in Nederland vanaf 2007

In de Verenigde Staten geniet EPDM dakbedekking al decennia van populariteit, maar in Nederland is er vanaf 2007 pas sprake van een echte opmars. “In dat jaar steeg de groei van EPDM naar 10% en nu 10 jaar later zitten we al op 21%. Het materiaal wint terrein, omdat het bestand is tegen ozon en UV-straling. Daarnaast heeft het een lange gebruiksduur van 50 jaar: EPDM-rubber is zo goed als onverwoestbaar. Een andere belangrijke eigenschap is de flexibiliteit en luchtdichtheid”, aldus Nijenhuis. De oplossingen zijn te vinden op meerdere bekende en bijzondere Nederlandse projecten. “Je ziet niet altijd dat er een dakbedekking van ons ligt”, lacht Ter Horst. “Maar we zijn betrokken bij projecten als de Markthal in Rotterdam en het Europese hoofdkantoor van Shimano in Eindhoven. In Rotterdam verzorgden we de bedekking van de Markthal-balkons, waar we RESITRIX® dakbanen en HARDCAST® tapes toepasten. Bij Shimano bevestigden onze verwerkers voor 2.500 vierkante meter aan EPDM-dakbanen van RESITRIX MB.” Recente blikvanger is de Pontsteiger (lees ook het verhaal 'Keramische schil kleurt goud bij zonlicht' in Duurzaam Gebouwd Magazine #38), waar zo’n 1.000 prefab HERTALAN EPDM-manchetten en 300 HERTALAN EPDM-membranen worden toegepast.

Prefab produceren en vervolgens plug & play op de bouwplaats bevestigen van onderdelen staat haaks op het reguliere bouwproces. “De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk. Het is niet meer noodzakelijk om allerlei materialen naar de bouwplaats mee te slepen en daar af te werken. Door met prefab te werken maken we zoveel mogelijk kant-en-klaar in de fabriek, zodat het op de bouwplaats eenvoudig is om het paneel in de gevel te verwerken”, aldus Nijenhuis. Voor hoge gebouwen zoals de 90 meter tellende Pontsteiger is deze bouwmethodiek geen overbodige luxe. “Dergelijke gebouwen zijn uitermate geschikt. Vaak is er weinig ruimte om te manoeuvreren en is het de bedoeling om binnen een korte tijd veel elementen te implementeren”, vervolgt Nijenhuis.

Naar een hoger detailniveau

In het geval van de Pontsteiger is het volledige project in BIM uitgewerkt. “Carlisle Construction Materials gaat ook haar systemen in BIM uitwerken, zodat architecten en bouwers hiermee aan de slag kunnen”, aldus Ter Horst over de ambities met modellering. “Al jarenlang werken we met BouwConnect [grote BIM-database. red.] en leveren we voor verschillende projecten Revit-stukken aan. Op dit moment is LOD300 de maatstaf. Dat kan hoger en we willen ook naar een situatie toe waarin meer level of detail wordt gevraagd door een opdrachtgever. Op die manier kunnen we ook de grootste meerwaarde bereiken en bieden. Op hoger detailniveau zoals LOD400 en LOD500 ligt maatwerk binnen handbereik. We kunnen dan isolatie, EPDM en meer elementen toevoegen aan het model. Daardoor heb je een veel completer beeld van het project”, aldus Ter Horst.

Meer detailniveau maakt het contact tussen opdrachtgevers en leveranciers nauwer. “Dat is broodnodig. We moeten in een vroeger stadium samenkomen en tot de beste specialistische oplossingen leveren. De rollen van diverse bouwpartijen veranderen dan ook, waaronder die van de aannemer”, vindt Nijenhuis. In het geval van de Pontsteiger lijkt die nog het meest op die van een assembleur, een partij die oplossingen samenstelt, samenbrengt en langdurig betrokken blijft bij de renovatie of nieuwbouw. “In de toekomst gaan we dit steeds vaker zien, met een grotere verantwoordelijk voor de aannemer. Onze rol verandert ook. Wij worden vaker vroegtijdig in het proces betrokken en pakken een adviseursrol op. Daarnaast zien we een grotere focus op bouwen in de fabriek en in elkaar zetten op de bouwplaats”, voegt Ter Horst toe.

Tekst: Marvin van Kempen, beeld: Carlisle Construction Materials BV