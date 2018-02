Glascomposiet gevelanker brengt BENG-eisen dichterbij

Duurzaam Gebouwd-partner Schöck brengt een gevelanker op de markt dat warmteverlies voorkomt bij het verankeren van geventileerde gevels aan de constructie. Met het Isolink gevelanker van glasvezelcomposiet, worden traditionele systemen uit staal of aluminium vervangen.

Koudebrugvrij bouwen wordt belangrijker, alleen al vanwege de aanstormende BENG-eisen. Thermische lekken in de isolatie zijn funest, omdat dit warmteverlies resulteert in een hogere vraag naar energie. “Met de traditionele verankering wordt het halen van de BENG-norm een uitdaging”, denkt Arjan Westra van Schöck Nederland. “Circa 50% van het totale warmteverlies in de gevel wordt veroorzaak door de verankering. Dat negeren is op lange termijn niet meer te verdedigen.”

Glasvezelcomposiet

Het nieuwe Isolink gevelanker maakt gebruik van glasvezelcomposiet in plaats van staal of aluminium. De warmtegeleidingscoëfficiënt van het glasvezelmateriaal in Isolink (λ = 0,7 W/mK) is 200 keer lager dan bijvoorbeeld aluminium, dat veel wordt toegepast in de gevel. Hierdoor vindt nagenoeg geen warmteverlies meer plaats door het anker heen en presteert het gevelanker beter dan de traditionele oplossingen.

De thermisch isolerende werking en hoge treksterkte, stijfheid en duurzaamheid maken glasvezel dan ook uitermate geschikt voor toepassing in de gevel. Het gevelanker werkt als een constructief dragend anker en bestaat in de kern volledig uit glasvezelcomposiet. Aan het uiteinde is een metalen draadeind voorzien waarmee de gevelconstructie, direct of indirect met behulp van een adapter, kan worden gemonteerd.