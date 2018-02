'Trainingen voor bouwprofessionals over het nieuwe bouwen'

Eind 2017 richtte Kingspan Unidek de Unidek Academy op, waar architecten, adviseurs en andere stakeholders bijgepraat worden over de nieuwe bouwstandaarden voor nieuwbouw en renovatie. Het accent ligt op het hellende dak.

Bouwprofessionals worden bijgespijkerd over diverse onderwerpen, waaronder BENG, NOM en ingrijpend en niet-ingrijpend renoveren. Diverse vragen worden beantwoord, zoals: ‘Wat levert een hogere Rc-waarde op in de EPC- en BENG-berekening? Wanneer isoleer je het dak binnen en wanneer aan de buitenkant? Hoe monteer je een gootverjonging of dakraamkozijn? Wat zijn de voordelen van het werken met de hijsklem als je dakelementen monteert?

Belang van luchtdicht bouwen

Deelname aan de trainingen is gratis. Het resultaat van de training is dat cursisten sneller tot een passende oplossing komen, het belang van luchtdicht bouwen kennen en koudebruggen voorkomen. Daarnaast worden ze bijgepraat over de nieuwe regelgeving BENG. Over laatstgenoemde onderwerp publiceerde Unidek een brochure. Hierin wordt onder andere duidelijk wat de uitgangspunten zijn van EPC en BENG en wat de effecten zijn van de Unidek Aero en het Unidek SolarPower dakelement op deze maatstaven.