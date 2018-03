Groendaken werken verkoelend, zorgen voor waterbuffering en -berging en realiseren een vermindering van de geluidsweerkaatsing. In dit artikel zetten we de voordelen van sedum- en moerasdaken uiteen.

Video: Voordelen groendak animatie Waterschap Rijn & IJssel

Op het dak van de parkeergarage van een appartementencomplex langs de Klapwijkseweg te Berkel en Rodenrijs ligt een moerasdak, gemaakt door NDA Dakdekkersbedrijf Schadenberg Dakwerken B.V. Bij dit project is het esthetische belang erg duidelijk. Bewoners kijken niet uit op een kaal plat dak, maar op een moerasdak dat feilloos opgaat in de overige waterrijke omgeving. Andere voordelen zijn onder andere de isolatie en de langere levensduur.

Een eigenschap van een groendak is dat het verkoelend werkt en in de winter als een deken functioneert. Uit onderzoek blijkt dat er in gebouwen met een groendak 23% minder energie voor verwarming nodig is. Bij het gebruik van een airconditioning levert een groendak een lager verbruik van 75% op.

Geluidsisolatie (bij parkeergarages)

In een parkeergarage is dergelijke warmte-isolatie natuurlijk niet van belang, maar de geluidsisolatie wel. De dikte van het groendak maakt hierbij het verschil. Een centimeter groendak is in het algemeen goed voor een vermindering van de geluidsweerkaatsing van zo’n 3½ decibel en een geluidsisolatie van 8 decibel. Verder werkt een groendak brandvertragend. Daarnaast beschermt groendak dakbedekking tegen UV-straling, regen, hagel en wind en temperatuurschommelingen.

Een belangrijk thema in de dakenbranche is waterbuffering en -berging. Daken worden in steden vaker ingezet om de riolering te ontzien. Op groendaken wordt het regenwater opgeslagen in planten en in het substraat, waterbuffering genoemd. Door verdamping verdwijnt een deel ervan in de atmosfeer.

Een sedumdak doet hierbij niet onder voor een moerasdak, alleen is er bij een moerasdak sprake van wateropslag en -berging. In dit geval stond het dak in verbinding met de aangrenzende sloot en komt er zodoende minder water bij het riool.

Bijdragen aan leefklimaat stad

Andere eigenschappen van een groendak zijn dat het op diverse manieren bijdraagt aan het leefklimaat van de stad. Uitzicht op natuur werkt stressverlagend en is goed voor de gezondheid. Daarnaast onttrekken planten CO 2 uit de lucht. Een groendak vangt fijnstof op en voert deze af via het regenwater, waardoor luchtkwaliteit verbetert.

Bovenstaande voordelen gelden zowel voor een sedum- als een moerasdak. Een moerasdak heeft nog een voordeel op het gebied van biodiversiteit. Sedum heeft een relatief korte bloeiperiode, namelijk van juni tot en met augustus. Hierdoor is deze vegetatie in het voor- en najaar niet interessant voor insecten, zoals bijen en vlinders, die afhankelijk zijn van nectarplanten. Bij biodiverse daken is er sprake van een meer natuurlijke situatie, ecosystemen die zichzelf in stand houden.

Biodiverse groendaken

Biodiversiteit zorgt voor ecosysteemdiensten. Dit zijn diensten die worden geleverd aan de mens en gereguleerd worden door de natuur. Een voorbeeld is bestuiving door vlinders en bijen. Vlinders en bijen kunnen zich beter verspreiden via biodiverse groendaken en vinden daar ook hun voedsel. Door een betere verspreiding en een gezondere populatie van bijen, wordt de bestuiving van landbouwgewassen bevorderd. Zo zorgen zij indirect voor voedsel en een goede opbrengst waar iedereen van profiteert.

Een diversiteit aan plantensoorten zorgt niet alleen voor betere omstandigheden voor dieren, maar beschermt ons ook tegen klimaatverandering, plagen en overwoekerende planten. Het sluit zodoende naadloos aan op de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Het gebruik van schone energie, het invoeren van strengere productiestandaarden en het tegengaan van voedselverspilling, ontbossing en overbevissing.