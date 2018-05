Het belang van waterberging op daken

Duurzaam Gebouwd-partner NDA publiceerde een artikel over waterberging op daken en het belang hiervan. In het stuk gaat de organisatie onder andere in op de oorzaak van de toename van wateroverlast, waarom waterberging belangrijk is en hoe de overheid dit stimuleert.

Waterberging is het tijdelijk opslaan van water, waarbij het water wordt opgevangen en er controle is over het moment dat het water afvloeit. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan het water tijdelijk opgevangen worden in retentiegebieden, speciaal ingericht voor het opvangen van water bij hoge waterstanden. In stedelijk gebied valt te denken aan opvangvijvers, ondergrondse opvang en openbare overloopgebieden. Verder valt hier ook de aanpassing van de riolering en daken onder.

Overlast door water is een groeiende kostenpost voor de overheid, verzekeraars en particulieren. Straten komen onder water te staan als riolering het overschot van water niet kan verwerken, waardoor gebouwen schade oplopen en het openbare leven vastloopt. De schade is groot: verzekeraars keerden bijvoorbeeld in 2014 zo’n 90 miljoen euro uit voor regenschade. Een waterbergsysteem kan in combinatie met een groendak worden aangebracht. Dat betekent dat er onder de normale groenopbouw met retentiekratten een ‘bak’ gecreëerd wordt, dat water opvangt. Het waterpeil op het dak kan bijvoorbeeld gereguleerd worden met computergestuurde hemelwaterafvoeren en een groendak zorgt ervoor dat het water vertraagd wordt afgegeven. Oftewel: genoeg redenen om in te zetten op het beperken van overlast door water.

Belangrijk is dat niet ieder dak geschikt is voor waterretentie. Hiervoor moet sterkte en stijfheid van de draagconstructie worden onderzocht bij bestaande bouw of ingecalculeerd bij nieuwbouw. Een voorbeeld is het dakpark op het kantoorgebouw Vivaldi. De draagkracht van de hoofddraagconstructie bleek na onderzoek voldoende om extra gewicht van de wateropslag en de substraatlaag te dragen, maar de draagkracht van de tussenliggers was dat niet. Daarom werd gekozen om een deel van het dak te verstevigen met een staalconstructie, waarmee dit deel geschikt werd gemaakt voor waterberging.

De belastingdienst in Apeldoorn, uitgevoerd met RESITRIX SKW van Carlisle Construction Materials

Waterberging is mogelijk op een ongeïsoleerd en geïsoleerd dak. Er zijn diverse systemen met volledig verkleefbare isolatie die geschikt zijn voor waterberging. Bijvoorbeeld PIR Compactdak, Foamglas Kompaktdak en C-EPS mortel. Op het vlak van waterdichting is er keuze uit diverse materiaalsoorten, zoals bitumen, PVC en EPDM. Bekijk op de website van NDA alle alternatieven.

Waterschappen en gemeenten hebben diverse mogelijkheden om waterberging op daken te stimuleren. Zo kunnen gemeenten subsidies verlenen aan inwoners en perceeleigenaren voor het afkoppelen van de riolering.

Foto's via: NDA