Passiefhuis-deur ook Cradle to Cradle gecertificeerd

Een deur die aan alle eisen voor Passiefbouwen voldoet en ook nog eens Cradle to Cradle is. MK Doors lanceerde tijdens Building Holland 2018 hun nieuwe deurenconcept MK Mark. “Het certificeringsproces ging vliegensvlug, waardoor we eind dit jaar al de eerste orders kunnen uitvoeren.”

Eerder schreven we al over het deurenconcept, waaraan vijf jaar gewerkt is. “Het uitgangspunt was om een deur te creëren die verder ging dan het bouwbesluit op verschillende vlakken”, vertelt Kooijman. “Zo hebben we een wind- en waterdichtheid bereikt om trots op te zijn, namelijk twee keer orkaankracht.”

Passief met lage Rc-waarde

Daarnaast voldoet de deur aan de passiefbouwen-norm en ligt de Rc-waarde onder de 0,6. “Dat maakt het een ideale oplossing voor bijvoorbeeld woningcorporaties die Nul op de Meter of energieleverend willen bouwen”, voegt Mark Kooijman toe. “Om de MK Mark nog duurzamer te maken, zijn we aan de slag gegaan met een Cradle to Cradle-certificering.”

37 dB geluidsreductie en 25 jaar garantie

Ook op het gebied van akoestiek zijn er positieve eigenschappen te melden. “Zo is de geluidsreductie 37 decibel. Daarnaast is er standaard brandwerendheid en geven we 25 jaar garantie”, vervolgt Mark Kooijman. De certificering geeft duidelijkheid voor zowel MK Doors als de klanten van de leverancier. “Hiermee zorgen we voor bewijslast voor onszelf en voor klanten. De certificering maakt duidelijk hoe we met onze grondstoffen omgaan en hoe productieprocessen in elkaar zitten.”

Spannend moment

De passiefhuisdeur en Cradle to Cradle MK-Mark is vanaf het einde van het jaar leverbaar. “Een spannend moment voor ons”, licht Mark Kooijman verder toe. “De deur komt ook beschikbaar bij de groothandel, zodat aannemers hem goed weten te vinden. Daarnaast hopen we natuurlijk op aandacht van ontwikkelaars die verder willen gaan dan de ambities van het bouwbesluit”, sluit hij af.

Lees meer informatie over de MK-Mark en MK Doors op de officiële website.