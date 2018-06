Verzekerde luchtdichtheid in BENG-projecten

Met groeiende ambities op het vlak van energie en materiaalhergebruik neemt het aantal BENG- en Passiefhuis-projecten toe. Duurzaam Gebouwd-partner Plaka Nederland vertelt in dit interview over luchtdichte oplossingen die deze bouwopgave kunnen vereenvoudigen.

Foto boven: Airtight toegepast in verticale ankerloze spouw en ter hoogte van de verdiepingsvloeren

“We denken in oplossingen en innovaties”, vertelt Rinus de Moedt van Plaka Nederland. "De versnelde verduurzaming van het bestaande vastgoed en de strenge BENG-eisen voor nieuwbouw zijn uitdagingen voor de bouwbranche, waar wij met onze systemen, concepten en producten een bijdrage aan kunnen leveren”, vertelt Rinus de Moedt van Plaka Nederland. Een van die noviteiten is Plaka Airtight, dat voor een luchtdicht prefab casco zorgt. “Dit bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol, verpakt in een dampremmende PE-folie. Na de plaatsing en het doorprikken van de folie groeit de wol en vult Plaka Airtight de gehele ruimte volledig uit. De gerealiseerde aansluiting is thermisch geïsoleerd, luchtdicht en brandveilig.”

Vanwege de thermische eigenschappen en de luchtdichtheid is de oplossing bijvoorbeeld inzetbaar bij PassiefBouwen- en BENG-projecten. “Met Airtight is luchtdichtheidsklasse 3 te behalen en daardoor zeer geschikt voor toepassing bij projecten met een hoge duurzaamheidsambitie.” De Plaka Airtight is niet de enige oplossing die de leverancier biedt op het gebied van luchtdichtheid. “Ten behoeve van het luchtdicht maken van nieuw en bestaand vastgoed bieden wij een arsenaal aan oplossingen. Daarnaast hebben we op het gebied van luchtdicht afdichten van kozijnen oplossingen om duurzaamheidsambities te behalen, waaronder tapes, foliën, manchetten en schuimbanden. Er is voor ieder type toepassing wel een oplossing.”

Omvangrijkere ambities

Plaka werkt samen met prefab producenten en aannemers om duurzame projecten vorm te geven. “De eisen worden steeds strenger als we kijken naar wet- en regelgeving, maar we werken samen met partijen die omvangrijkere ambities hebben. Onze meerwaarde in zo’n samenwerkingsverband is dat we onze oplossingen op maat kunnen leveren en als spin in het web verbinden wij de verschillende ketenpartners aan elkaar.”

Hierbij staat (digitaal) innoveren centraal. “Bijvoorbeeld met BIM. We hebben een eigen BIM bibliotheek ontwikkeld, waarin wij BIM componenten van onze producten beschikbaar stellen.” De volgende stappen van de leverancier schuilen in het verder ondersteunen van bouwprojecten. “We werken nu bijvoorbeeld aan het aanbieden van dakvoetisolatie, met hoge thermische waarden en luchtdichte eigenschappen.”

Rinus de Moedt, salesmanager en business development bij Plaka Nederland

Meer met minder

Naast innoveren houdt de leverancier rekening met een tekort aan handen in de bouw- en vastgoedsector. “De tendens is dat we met minder mensen meer moeten doen. Dat gaat de sector voelen in de realisatie van projecten. Wij willen oplossingen bieden die rekening houden met het feit dat er steeds minder handen op de bouw aanwezig zijn om zaken op te pakken. We blijven werken aan ons productportfolio om oplossingen te bieden die aansluiten op de trends en behoeften binnen de branche.”