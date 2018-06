Gifvrij afwerksysteem houdt gevel in topconditie

Gevels zijn onderhevig aan natuurelementen, die het pand op het gebied van esthetiek kunnen aantasten. Zo kunnen schimmels en algen de kop opsteken, vooral aan de schaduwzijde van het gebouw. Duurzaam Gebouwd-partner Knauf komt met een langdurig schimmel- en algenvrij afwerksysteem, dat vrij is van gifstoffen en hoge onderhoudskosten vermijdt.

De meeste bestaande gevelpleisters houden gevels een beperkte periode schoon door middel van toegevoegde gifstoffen, biocide. De werking hiervan neemt snel af en de kans is groot dat deze biociden in het grondwater terechtkomen.

Mede om deze reden introduceerde Knauf het MineralAktiv-systeem, bestaande uit een pleister en een verf. Het systeem bevat een meervoudige werking. Allereerst is het een hybride mineraal bindmiddel, met een hoge alkaliteit. Anders gezegd: het heeft een hoge pH-waarde. Schimmels en algen groeien slecht in een alkalische omgeving, daardoor is een toevoeging van biociden overbodig.

Minder lang vochtig

Andere eigenschappen van de oplossing zijn aqua reverse-vochtmanagement en infrarood absorptie. Door het vochtmanagement blijft de gevel langer droog. Infrarood actieve pigmenten in de verf zetten licht om in warmte, waardoor de oppervlaktetemperatuur van de gevel wordt verhoogd. Daarnaast wordt de dauwneerslag verminderd en het drogen van de gevel bevorderd. De oppervlakte van de gevel is daardoor minder lang vochtig, waardoor de kans op schimmel- en algengroei afneemt.

