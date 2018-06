Mooi het dak op

Waarom nog dakpannen gebruiken als energieopwekking en hemelwaterafvoer is te combineren? Esther Philipse, mede-oprichter en CEO van AERspire vertelt over de innovatie die het verschil maakt.

Foto boven: CEO Esther Philipse voor een recent opgeleverd particulier project met een AERspire zonne-energie dak.

Sinds 1999 zijn Esther Philipse en compagnon Alfred van Hese actief in de solarindustrie, eerst in de machinebouw en daarna met het opstarten van een fabriek voor de productie van zonnecellen.

Wat is de innovatie en hoe kwam die tot stand?

“We zagen dat er nog geen mooie en logische oplossingen waren voor de zonnecellen als bouwcomponent. Met dat voor ogen ontwikkelden we vervolgens het concept van twee onderling verschoven glasplaten waartussen de

zonnecellen zijn geplaatst en dat werd AERspire. Met de PV-panelen volgens ons patent krijg je een ‘dakpanidee’. De platen worden niet ‘koud’ glas op glas geplaatst, maar met een sealing ertussen en met ‘onzichtbare’ haken aan de achterzijde op het dak gemonteerd.”

Geen dakpannen meer nodig?

“De AERspire zonnepanelen vervangen dakpannen volledig. Ons systeem valt onder wat we building integrated PV (BIPV) noemen. Andere aanbieders integreren bijvoorbeeld zonnecellen in dakpandaken of gebruiken extra profi elen om de waterkering te realiseren, maar dat vonden wij niet logisch. Met minder materiaal weten wij meer te bereiken. Zo zijn onze zonnepanelen frameloos met als voordeel geen vocht- en vuilophoping gaan de randen en ook geen oxidatie. Door geen profielen en gootjes toe te passen spelen er geen verschillen in uitzettings- of krimpcoëfficiënten bij sterk uiteenlopende temperaturen. Ons bevestigingssysteem maakt daarbij een goede warmteafvoer mogelijk omdat lucht vrij achterlangs kan stromen, iets wat bij andere in-dak systemen nog wel eens problemen geeft. Testen door het Solar Energy Application Centre (SEAC) toonden aan dat luchtstroom achter onze panelen tot 20% meer warmte afvoert vergeleken met andere systemen. Ook condens aan de achterzijde wordt optimaal afgevoerd.”

Wie is de doelgroep?

“Onze doelgroepen zijn architecten, bouwers, projectontwikkelaars en installateurs die een verduurzaamheidslag maken en vinden dat het resultaat er ook mooi uit mag zien. Het product heeft inmiddels alles om in een volumemarkt mee te kunnen komen. Vergelijk je AERspire met een dakpannendak plus zonnepanelen, dan zit het in dezelfde prijsrange en per opgewekte kWh is ons systeem zelfs goedkoper.”

Waar staat AERspire over 5 jaar?

“Op korte termijn zoeken we een strategische partner om de groei te versnellen. Over 5 jaar zien we ons als een marktleider in Nederland en willen we zeker in 4 à 5 landen een positie verworven hebben. We gooien nu de eerste lijntjes in het buitenland uit om partners te vinden. Ik zoek vooral strategische samenwerkingen met partners die de markt en de lokale regelgevingen kennen.”

Dit artikel verscheen in het onlangs uitgebrachte Duurzaam Gebouwd Magazine #40. Smaakt naar meer? Lees dan gratis de volledige uitgave op DuurzaamGebouwd.nl.

Tekst: Tom de Hoog