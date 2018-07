Uniforme ILS constructieve betonwanden beschikbaar

Vier producenten uit de branche van prefab betonwanden voor grondgebonden woningen, hebben de handen ineen geslagen en een ILS (InformatieLeveringsSpecificatie) voor constructieve betonwanden opgesteld. Incomplete IFC modellen zijn voor de producenten van prefab betonwanden een dagelijks probleem die een efficiënte engineering in de weg staan.

De ILS voor constructieve betonwanden is een specifieke aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door veertien partijen uit de bouw en Building Smart. Voor deze ILS hebben MBS Hybrid Casco, Spaansen, Voorbij Prefab en De Ruwbouw Groep het initiatief genomen. Deze bevat de gegevensbehoefte van de producenten en is vastgelegd op een poster. Met dit initiatief willen de producenten op een uniforme manier de gegevensbehoefte aangeven bij ontwerpende partijen om de engineeringswerkzaamheden efficiënt en zonder verstoring uit te kunnen voeren. De poster die nu ontwikkeld is (zie onder), kan worden gebruikt als handleiding voor het opzetten van modellen met daarin prefab betonwanden.

BIM

In BIM samenwerkingen met andere ketenpartners zullen afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoering van de uitgangspunten op deze poster. Producenten willen nu graag een begin maken met het werken volgens deze poster waarbij ze open staan voor praktijkervaringen uit projecten die in een volgende fase kunnen leiden tot verfijning van de informatie op de poster.

Voor het downloaden van de ILS constructieve betonwanden is informatie vinden op de sites van de deelnemende bedrijven.