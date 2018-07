Efficiënte gevelsystemen met de kwaliteit van baksteen

Foto: Succesvolle renovatie van een woonwijk in Assen met E-Board

Slanker en lichter bouwen met prefab elementen: een trend in de bouw- en vastgoedsector die renovaties naar Nul op de Meter en BENG snel dichterbij brengt. We sparren met commercieel directeur gevel Peter Delsing van Vandersanden over hoge isolatiewaardes, korte verwerkingstijden en hoge renovatieambities.

“De markt voor gevelsystemen kunnen we het beste omschrijven als dynamisch”, schetst Delsing. “Enerzijds wordt het gros van de gevels nog altijd traditioneel verwerkt, met baksteen en vaklieden die het plaatsen. Tegelijkertijd zien we innovaties ontstaan waarbij een complete gebouwschil met robots in elkaar wordt gezet en deze kant en klaar op de bouwplaats tegen de gevel wordt geplaatst.” De komende jaren staat een verschuiving naar deze meer geïndustrialiseerde processen in het verschiet. “Tegelijkertijd heeft de markt nog altijd behoefte aan traditionele bouwprocessen. Nu de bouw weer aantrekt is er een duidelijk tekort aan goede bouwvakkers, die aan de slag kunnen met de beoogde verduurzaming.”

Verduurzaming

Als grootste baksteen producerend familiebedrijf in Europa werkt Vandersanden dagelijks aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050: geen CO 2 -uitstoot, volledige circulariteit en een energie neutrale omgeving. "Tien jaar geleden introduceerden we het gevelisolatiesysteem E-Board. Hiermee gaven we een eerste signaal af van onze overtuiging dat isoleren slimmer en slanker kan.” Bovendien kregen de bewoners een nieuwe gevel. De innovatie kende in het begin vooral in België een belangrijke afzetmarkt: de particuliere woningeigenaar. “Voornamelijk in de Vlaamse renovatiemarkt was en is het systeem populair. Zonder spouwisolatie toe te passen kun je met het systeem meer dan de noodzakelijke isolatie-eisen behalen.”

Het E-Board systeem als totaaloplossing

Slank isoleren klonk door in de markt en is tegenwoordig een must voor veel architecten en ontwikkelaars. “In Nederland vond en vindt het E-Board systeem zijn plek in bijvoorbeeld de renovatiemarkt naar Nul op de Meter of energieleverend. Het is relatief eenvoudig om het E-Board systeem aan te brengen op de gevel, ook bij bijvoorbeeld appartementengebouwen. Dat bleek van waarde bij de Stroomversnelling en het opwaarderen van duizenden woningen.” Het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord doet daar nog eens een schepje bovenop. “Er moeten een groot aantal woningen gerenoveerd worden in een relatief korte tijd. Met E-Board staat Vandersanden klaar om haar steentje bij te dragen om deze landelijke ambitie waar te maken. Hierin ondersteunen we ontwikkelaars en bouwers in het proces om zo de renovaties en zeker ook nieuwbouw zo efficiënt en effectief mogelijk uit te verwezenlijken.”

De transformatie van het Buikslotermeerplein met het E-Board gevelsysteem. Op de foto: de situatie vóór de renovatie.

Het eindresultaat van de renovatie met het E-Board gevelsysteem.

Snel en goed

De voorkeur ligt dan ook op isolatietechnieken die weinig voorbereiding- en verwerkingstijd vragen. Daarnaast staat het beperken van bewonersoverlast voor veel opdrachtgevers hoog in het vaandel. “Beide wensen proberen we in te vullen met het E-Board systeem. We brengen de isolatie met lijm aan op de buitenschil, daarna worden de panelen vastgeschroefd. De volgende stap is het lijmen van de keramische steenstrippen in de uitsparingen van de plaat en het afvoegen. Een woning kunnen we in twee tot drie dagen isoleren en extern renoveren.” De bewoner kan in de woning blijven wonen en ondervindt minimale overlast. “We kunnen ver gaan met de isolatiewaardes. Een Rc-waarde van 8 of 9 is geen toekomstmuziek maar dit realiseren we nu al.”

Plug & Play

Een andere ontwikkeling van Vandersanden is het Signa systeem. “Het tekort aan metselaars is geen geheim. Verwerkingsprijzen worden daardoor hoger en hoger. Daarom zien we meerdere innovaties op gevelgebied verschijnen die industrieel zijn van aard.” Het geventileerde gevelsysteem Signa laat architecten kiezen uit een bijna ongelimiteerd aantal patronen en wordt in een geconditioneerde ruimte gemaakt. “Voor dit geventileerde gevelsysteem werken we met een Rockpanel-plaat van Rockwool. De keramische steenstrippen brengen we op de plaat in de fabriek met robots aan. Dat gaat volautomatisch.”

De Signa panelen worden vervolgens kant en klaar naar de bouwplaats gebracht. Daar is het een kwestie van plug & play. “De gevelbouwer monteert de panelen vervolgens tegen de achterconstructie. Het project Saxion Hogeschool in Enschede is daar een mooi voorbeeld van."

De buitenkant van de Saxion Hogeschool in Enschede

"We merken dat aannemers specifiek op zoek zijn naar systemen die hen eenvoudiger en sneller laat werken. Met prefab en verdiepingshoge elementen kunnen we deze opgave invullen. Als gevolg van al deze ontwikkelingen zal het gebruik van baksteen strips alleen maar toenemen. Vandersanden beschikt al jaren over een ultra moderne zaagfabriek waarbij uit één baksteen twee strippen worden gezaagd, echter eind vorig jaar hebben we de eerste ecologisch producerende strippenfabriek in het Belgische Maasmechelen overgenomen. We persen nu ook strippen in een mal met dezelfde authentieke uitstraling als een normale baksteen. We gebruiken zodoende veel minder energie en grondstoffen”, legt Delsing uit. "Voor Vandersanden is duurzaamheid en innovatie zeer belangrijk en door beiden met elkaar te combineren kunnen we grote stappen maken om een bijdrage te leveren aan een groenere toekomst."