Nieuwe hoofdkantoor Europees Octrooibureau is lang, slank én duurzaam

Het nieuwe, duurzame kantoor van het Europees Octrooibureau in Rijswijk is eerder deze zomer officieel geopend in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Het gebouw is een ontwerp van architecten Jean Nouvel en Diederik Dam. Het oude pand, dat naast het nieuwe in de Plaspoelpolder staat, wordt gesloopt. 90 procent van de bouwmaterialen wordt hergebruikt.

Het is voor de eerste keer dat in Nederland een dergelijk hoog en slank gebouw is neergezet met dergelijke dimensies: 156 meter lang, 107 meter hoog en slechts 12,5 meter diep. Het 26 verdiepingen tellende gebouw is een voor Nederlandse begrippen ongewoon kantoor dat is uitgevoerd met een dubbele glasgevel en bevat naast werkruimtes, ook vergaderzalen, trainingscentra, sportvoorzieningen en een restaurant.

Duurzaamheid centraal

Het gebouw met een lengte van 150 meter is één van de grootste nieuwbouwprojecten in Nederland. De nieuwe accommodatie heeft 1.750 werkplekken. Bij het ontwerp en de bouw stond duurzaamheid centraal. Zo komt de energie van zonnepanelen en vangt het gebouw regenwater op. Daarmee wordt het spoelwater van de toiletten aangevuld en de 2300 vierkante meter aan plantenbakken bewaterd.

Daglicht en geluid

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan daglichttoetreding, comfort, akoestiek (onder meer vanwege de nabijgelegen A4) en windhinder. Brandveiligheid heeft topprioriteit omdat het om hoog gebouw met een staalconstructie gaat. Bij het conceptual en final design is Deerns betrokken en het adviesbureau was medeverantwoordelijk voor de verificatie van het uitvoeringsontwerp in opdracht van New Main B.V.