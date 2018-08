7 aandachtspunten voor de spouwmuur in whitepaper

Het belang van een goede thermische schil om energiezuinig te bouwen komt onder de aandacht in de whitepaper ‘Optimalisering van bouwkwaliteit in de spouw’.

De risico’s die een gebouweigenaar loopt als de schil niet op orde is en de wetgeving over de gebouwschil komen naar voren in de gratis whitepaper. De whitepaper is vooral relevant vanwege de aanstormende BENG-eisen, die onder meer energiezuinig bouwen als kernpijler stellen. De link met een goede schil is dan snel gelegd: zonder goede isolatie vliegt de duurzaam opgewekte energie even snel weer naar buiten.

Om die reden licht de whitepaper 7 belangrijke aandachtspunten voor de spouwmuur toe. Verder wordt uitgelicht wat de invloed van de geïsoleerde spouwmuur is voor de isolatiewaarde van het gebouw. De whitepaper is gratis te downloaden op de website van Isover Saint-Gobain.