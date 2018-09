De fundamenten voor een goede thermische isolatie

Hogere eisen aan thermische isolatie, luchtdichtheid, geluidisolatie en brandwerendheid vragen om meer aandacht voor de spouwmuur. Het is belangrijk om al vroeg in het ontwerp na te denken over de totale spouwmuur in plaats van achteraf te bepalen welk isolatiemateriaal erin komt.

De whitepaper beschrijft hoe er voor de huidige EPC van 0,4 diverse concepten mogelijk zijn: naast de gasgestookte ketel zijn er verschillende concepten die uitkomst kunnen bieden, zoals elektrische varianten met een warmtepomp. De publicatie vermeldt uitdrukkelijk dat een logische samenhang in de verschillende keuzes belangrijk is om de gewenste verduurzaming te behalen.

Ook de eisen voor goede thermische isolatie komen naar voren. Zo worden niet alleen snelle en eenvoudige verwerking, brandveiligheid en blijvende prestaties aangemerkt als essentiële pijlers. Ook duurzaamheid, dampopenheid en de naadloze aansluiting op het binnenblad worden benoemd als belangrijke elementen.

In de volledige whitepaper is onder andere verder te lezen over de noodzaak van luchtdichtheid in de spouw. Lees de whitepaper ‘De spouwmuur opnieuw bekeken’ gratis.