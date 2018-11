‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, die ervoor zorgen dat grondstoffen en complete producten maximaal hergebruikt worden. Ook Derbigum, bekend van haar duurzame dakbedekkingen, zet de nodige stappen.

Tijdens het interview met algemeen directeur John Poppelaars blijkt snel dat de producent van bitumen dakproducten goed heeft nagedacht over hoe ze op de circulaire economie in kan zetten. “We startten met een eigen recyclingplant in België in 1999, introduceerden Derbigum NT en bieden Derbipure aan, een plantaardige Cradle to Cradle-dakbaan, de enige plantaardige dakbaan ter wereld.”

Snijresten terug in de keten

De recyclingplant zorgt er sinds 1999 voor dat snijresten van daken terug in de keten wordt gebracht. Dankzij haar recyclingstrategie heeft Derbigum tot op vandaag 12.800 ton CO 2 uitgespaard. Meten is weten, en dat is precies wat Derbigum gedaan heeft sinds de uitbreiding van haar recyclingsysteem naar extern ingezameld materiaal.

Koen Sneiders, Recycling & waste expert bij Derbigum vertelt: “Recyclen is niet nieuw voor Derbigum, deze instelling zit al sinds 1999 in onze bedrijfsstrategie. Wat toen begonnen is met de recycling van ons eigen productieafval, is vanaf 2010 uitgegroeid tot een volledig recyclingsysteem met extern ingezameld materiaal. Sinds die dag zijn we beginnen meten, en blijkt dat we vanaf 2010 tot op vandaag in totaal zo’n 25.600 ton bitumen gerecycled hebben, wat overeenkomt met een CO 2 -besparing van 12.800 ton. Om een idee te geven van wat dit voorstelt qua volume: dat zijn zo’n 35.700 vrachtwagens met oplegger, zet die achter elkaar en je krijgt een file van ongeveer 643 km. Dit is van de productiesite in Lot (België) tot in Groningen en terug”. De eerste stap in duurzaam denken en doen was gezet. Een visie die zich door de jaren heen verder zou ontwikkelen bij Derbigum en die al snel resulteerde in het behalen van een ISO 14001-certificaat en de EMAS-norm.

"Een erkend netwerk van dakdekkers werkt met ons samen om de snijresten van daken terug in de keten te brengen", vervolgt Poppelaars. "Ze verzamelen het en wij nemen de resten terug naar de fabriek. Daar wordt het in stukken vermalen en fijn gemaakt. Vervolgens zorgt een machine ervoor dat de snijresten schoon worden, als voorbereiding voor verwerking in de bitumen. Na een smeltproces heb je vervolgens een mengsel dat ingezet kan worden om de Derbigum NT, met gerecyclede bitumen te krijgen. NT staat voor New Technology”. Het hergebruiken van grondstoffen resulteert in minder CO 2 -uitstoot. Deze CO 2 -reductie wordt vastgelegd in een gecertificeerd CO 2 -reductiecertificaat.

Een nieuwe rol dakbedekking heeft zo’n 25% gerecyclede elementen. "Dat is niet zonder reden, we willen namelijk ook met onze NT producten de bewezen kwaliteit en de vertrouwde verwerking garanderen. Om het gebruik van deze dakbanen onder de aandacht te krijgen en hergebruik te stimuleren hebben we een terugnamesysteem. Als de klant met ons een overeenkomst aangaat, kunnen wij op het einde van de levensduur de dakbanen weer terugnemen.”

Circulaire aanbestedingen als vliegwiel

Vanzelfsprekend moet de klant dan wel openstaan voor zo’n constructie. Ook al is de urgentie voor circulair bouwen duidelijk, kiezen gebouweigenaren en ontwikkelaars nog niet altijd voor de meest duurzame oplossing. “In de markt proef ik dat er wel wordt ingezet op duurzaamheid, maar nog niet altijd op de meest duurzame oplossing. Wij vragen ons af wanneer partijen als woningcorporaties en gemeenten de definitieve switch maken naar de circulaire economie. Als zij zich zouden inzetten op circulaire aanbestedingen, dan kan dat functioneren als vliegwiel.”

Sommige opdrachtgevers pakken deze koploperspositie al op het vlak van circulariteit. Zo staat in de Limburgse gemeente Haelen een Cradle to Cradle-kantoor, met de plantaardige Derbipure dakbedekking. “Dit soort initiatieven hebben we nodig om de verandering aan te wakkeren en vorm te geven. We hebben partijen nodig die hun nek uitsteken.” Hierbij speelt intrinsieke motivatie en passie voor duurzaamheid en circulariteit een grote rol. “Het ligt vooral aan de mindset van de opdrachtgever. In hoeverre is de partij bezig met circulaire ontwikkelingen en begrijpt hij wat de impact is van een economie die geen afval meer produceert?”

Koplopersrol pakken

Om bewuster te worden van deze nieuwe, circulaire weg nodigt Poppelaars uit om verandering zelf te proeven. “Dat kan in onze recyclingplant, waar we concreet weergeven hoe een circulair productieproces eruitziet. We dagen de markt dan ook uit om dit met eigen ogen te bekijken en de mix van duurzaamheid met circulariteit te ondervinden.”