Duurzaam dakelement gooit hoge ogen

Het Unidek Aero-dakelement met een Rc-waarde van 6,0 is het meest verkochte dakelement van Nederland. Dat blijkt uit een lijst van 25 meest verkochte dakelementen van Nederland, gepubliceerd door onderzoeksbureau GfK.

De Unidek Aero is voorzien van geïntegreerde verstijvers, waardoor grote overspanningen zonder tussengordingen mogelijk zijn. De elementen worden op elkaar aangesloten door bijbehorende luchtdichte toebehoren, zodat koudebruggen kunnen worden voorkomen. Met de BENG-eisen in het achterhoofd is de focus op lichtdichtheid een belangrijke pijler.

Het element zorgt daarnaast voor een nog betere geluidsisolatie en thermische dakisolatie. Als aanvulling op het Aero productassortiment biedt Kingspan Unidek de populairste totaaloplossingen Unidek Aero Verjonging en Unidek Aero Dakraamkozijn. Dankzij zelfborende schroeven en gratis bouwplaats begeleiding gaat de verwerking veel sneller en is het mogelijk om te besparen op manuren.

Meer informatie over Kingspan Unidek lees je in het bedrijfsprofiel. Klik daarvoor op het logo onderaan dit artikel.