BIM-data verplaatsen van ene naar andere model kan nu met deze truc

In een BIM-model kun je een berg aan data opslaan, maar hoe pas je die toe in een ander BIM-model? Nieman en ERA ontwierpen de truc.

Het is de nachtmerrie van elke webredacteur of -manager: hoe breng je alle publicaties op een website over naar een nieuw webontwerp? Blijven de teksten en het beeld wel mooi op hun plaats staan en kloppen alle linken na de verhuizing nog?

Nog ingewikkelder is een vergelijkbare operatie waarbij je de data van het ene BIM model naar het andere verplaatst. Want hoe risicovol is die verhuizing als er ergens een kommaatje of nulletje ontbreekt? Medewerkers van ERA Contour & NIEMAN Raadgevende Ingenieurs hebben die klus echter geklaard.

Star Trek

De betrokkenen vergelijken de operatie met teleporteren, welbekend uit de sciencefiction-serie Star Trek. In plaats van het met de hand overbrengen van de data ontwikkelden zij een tool - ‘een goocheltruc’ - om allerlei soorten data van het ene Revit BIM-bestand naar het andere te verplaatsen. Zo kun je bijvoorbeeld geluidsnormen uit een standaardmodel overbrengen naar een project in ontwikkeling, zonder minutieus die data te hoeven overtypen. En zonder het grote risico van fouten maken.

Het project dat de betrokkenen oppakten, heeft bovendien een eenvoudig script opgeleverd: het Dynamo-script ‘Data Teleportatie’, dat zelfs kan worden toegepast zonder BIM-expert te zijn. Naast geluidsnormen is het script evengoed te gebruiken voor het overbrengen van data als U-waarden, Rc-waarden en de cijfers over de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Ook als een ontwerp vervolgens een wijziging ondergaat, kan het script met nieuwe cijfers opnieuw simpel en snel draaien.

ERA en Nieman willen ten slotte het nieuwe kunstje niet voor zichzelf houden en bieden iedereen met vragen aan om contact op te nemen. “Een beetje basiskennis van Dynamo en Revit is wel nodig, maar het enige wat we van je vragen is om verbeteringen terug te koppelen.”

Bron (tekst en foto’s) en verdere info: Nieman Raadgevende Ingenieurs