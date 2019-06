Eerste BRL 1317 certificering is een feit

Het allereerste SKG-IKOB procescertificaat voor de BRL 1317 [thermisch (na-)isoleren van elementen voor in- en uitwendige scheidingsconstructies, red.] is uitgereikt. René Hagenouw van SKG-IKOB Certificatie voltrok de plechtigheid en overhandigde het certificaat aan Elmer van Gurp van ISOEnergy.

Op de foto: René Hagenouw, projectleider SKG-IKOB (rechts) reikt het certificaat uit aan Elmer van Gurp (links) van mede eigenaar ISOEnergy

Met het behalen van de waardering toont ISOEnergy aan dat er gegarandeerd volgens de richtlijnen wordt gewerkt om hellende daken, wanden en plafonds te isoleren. Knauf Supafil Timberfame wordt ingespoten via een vastgesteld boorpatroon in de constructie en is zowel geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Hoeken en gaten worden hiermee opgevuld, waardoor warmteverlies via thermische lekken voorkomen wordt.

Meer informatie over de BRL 1317 certificering vind je op de website SKG-IKOBKB.