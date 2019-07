Circulaire dakrenovatie dankzij hergebruik steenwol

Isoleren met steenwol is duurzaam en circulair dankzij de onuitputtelijke grondstof waarvan het materiaal wordt gemaakt en omdat steenwol keer op keer kan worden hergebruikt.



Steenwol kent een vulkanische oorsprong en is een isolatiemateriaal met veel waardevolle eigenschappen. Maar wat als steenwolplaten aan het eind van hun levensduur vervangen moeten worden? Dat was het vraagstuk waar Soons Interieurbouw uit Schimmert voor stond. Met criteria als duurzaamheid en circulariteit kwam het familiebedrijf (sinds 1928) uit bij ROCKWOOL.

De bedrijfsruimte van Soons was dringend toe aan een dakrenovatie: de dakbedekking van het bedrijfspand was verouderd, waardoor er lekkages ontstonden. Voor de renovatie werd Brandsma Dakservice uit Schinnen ingeschakeld, die de oude dakbedekking in vijf weken tijd in delen verving. Het stalen dak werd gefaseerd voorzien van een nieuwe bedekking, waarbij de oude steenwolplaten retour werden genomen via de recyclingservice ROCKCYCLE van ROCKWOOL. ROCKWOOL leverde ook de nieuwe isolerende laag van steenwolplaten.

“Per dag slopen we zo’n 200 m² dakbedekking”, vertelt Roel Brandsma, eigenaar van Brandsma Dakservice. “Dat oppervlak bedekken we vervolgens meteen weer met een bitumineuze dampremmende laag.” Daarop worden ROCKWOOL Rhinoxx steenwolplaten geplaatst en mechanisch bevestigd. Dit werd vervolgens afgedekt door een tweelaags bitumensysteem, waarvan de eerste laag geschroefd werd en de tweede gebrand.

Recyclebaar en circulair

Steenwol wordt vervaardigd uit het vulkanische gesteente basalt, een onuitputtelijke grondstof. De aarde produceert jaarlijks 38.000 maal meer basalt dan ROCKWOOL gebruikt voor de productie van steenwol. Steenwol is bovendien volledig recyclebaar, terwijl de kwaliteit te allen tijde behouden blijft.

Geheel volgens het gedachtegoed van de circulaire economie, waarbij afval geen afval is, startte ROCKWOOL daarom de service ROCKCYCLE. In een eigen recyclingfabriek worden steenwolresten tot briketten geperst, om vervolgens te worden hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe steenwol. Nieuwe producten bestaan daarmee tot wel voor de helft uit gerecyclede grondstoffen. Ook afvalstoffen uit andere industrieën kunnen als grondstof voor nieuwe steenwol dienen. Zo wordt ook de inzet van primaire grondstoffen aanzienlijk verminderd.

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor de betrokken partijen zeer belangrijk. Voor het afvoeren van de oude steenwolplaten maakte Brandsma Dakservice gebruik van ROCKCYCLE. Brandsma: “De oude steenwol moest hoe dan ook afgevoerd worden. Daar kan ik uiteraard zelf een afvalverwerker voor inschakelen, maar dan worden de producten niet hergebruikt.” Ook de nieuwe ROCKWOOL Rhinoxx platen op het dak van Soons bestaan uit deels gerecyclede steenwol.

Brandveilig en vormvast

Volgens Brandsma is ieder dak het resultaat van een rekensom van de wettelijke eisen, aangevuld met de eisen die de opdrachtgever aan een dak stelt. André Soons vertelt dat hij in eerste instantie de prijs erg belangrijk vond. Door de inmenging van de verzekeraar werden de kaarten echter opnieuw geschud.

“De verzekeraar gaf aan brandveiligheid, heel terecht, de belangrijkste eis te vinden”, vertelt Soons. Een voorname factor daarin waren de 560 zonnepanelen die vier jaar eerder op het dak zijn geplaatst. Deze leveren volgens verzekeringsmaatschappijen potentieel brandgevaar op. Soons: “De premie ging fors omlaag wanneer we voor brandveilige steenwolisolatie zouden kiezen.”

ROCKWOOL platdak isolatie is vanwege zijn drukvastheid bovendien uitermate geschikt voor daken met PV-panelen. De panelen van elk 15 kilogram vormen namelijk een behoorlijke belasting. De isolatieplaten krimpen of schotelen niet onder die druk en er ontstaan geen koudebruggen. Extra belasting vanwege eventueel onderhoud op het dak vormt daarbij geen enkel probleem.

Duurzaam beleid

Er zit ook een zakelijk aspect aan de keuze voor duurzame, circulaire materialen. Soons: “Als interieurbouwer moet je bij een aanbesteding wel kunnen laten zien dat je een bepaald beleid voert ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit. Niet alleen de manier waarop je je producten vervaardigt, maar ook de plek waar die vervaardigd worden, speelt daarbij een grote rol.”

Brandsma vertelt verder over de keuze voor ROCKWOOL Rhinoxx: “Dit product isoleert uitstekend. In de winter houdt het de warmte binnen. Maar met zomers zoals die in 2018, is het minstens net zo belangrijk dat je isolerende laag de warmte juist buiten houdt. Door de hoge warmte-accumulatie slaagt dit product daar bijzonder goed in.”

Met de nieuwe dakbedekking is het pand van Soons Interieurbouw goed voorbereid op de toekomst. Brandsma lacht: “Ik durf wel te garanderen dat dit er nog veertig jaar ligt.”

Bron: ROCKWOOL