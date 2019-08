Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis vanaf 2 september

Vanaf 2 september wordt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met de subsidie is het mogelijk om twee of meer grote isolatiemaatregelen in de eigen woning aan te brengen.

Foto: Shutterstock

Eerder publiceerden we al een artikel over het opnieuw openstellen van deze regeling, bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van de vloer en het plaatsen van HR-glas. Het plafond voor een subsidieaanvraag is €10.000.

De subsidie kun je aanvragen voor maatregelen die zijn uitgevoerd en betaal vanaf 15 augustus 2019. Vanaf 2 september kun je de aanvraag indienen op de website van RVO.