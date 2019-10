Oproep voor circulaire en duurzame gevelinnovaties

Rijksvastgoedbedrijf nodigt producenten, leveranciers en gevelbouwers uit om innovaties aan te dragen en samen te bouwen aan een duurzame en circulaire toekomst. In dit artikel lees je de details over de oproep.

Met de grootste vastgoedportefeuille van Nederland staat Rijksvastgoedbedijf voor een enorme uitdaging om aan BENGeisen te voldoen en de circulaire en duurzame rijksbrede doelstellingen waar te maken. De te renoveren gevel van het Rijkskantoor aan de Lange Kleiweg 34 in Rijswijk huisvest Rijkswaterstaat en fungeert als ‘Proeftuin voor Duurzame Technologie’.

Trendsettende innovaties stimuleren

Het doel van deze renovatie is om trendsettende innovaties te stimuleren, die aantoonbaar leiden tot energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, bijdragen aan klimaatadaptatie, circulair bouwen en/ of versterking van de biodiversiteit. Succesvolle innovaties kunnen vervolgens bij andere gebouwen in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf worden toegepast.

De innovaties kunnen variëren van zonnepaneel tot koudebrugonderbreking en van biobased isolatiemateriaal tot energiezuinige elementengevel. Alles is welkom, zolang het aantoonbaar bijdraagt aan energie-efficiëntie, biodiversiteit, circulariteiten/ of klimaatadaptatie.

Analyse op toepasbaar- en opschaalbaarheid

Alle innovaties worden na ontvangst door het Rijksvastgoedbedrijf, in samenwerking met Frontwise Facades en Transformeer.com, op basis van technische documentatie geanalyseerd op toepasbaarheid en opschaalbaarheid in de portefeuille. De betreffende leveranciers worden uitgenodigd voor een vrijblijvend individueel gesprek om de mogelijkheden voor toepassing door Rijksvastgoedbedrijf als launching customer van de voorgestelde innovatie verder te onderzoeken.Direct toepasbare innovaties kunnen in aanmerking komen voor toepassing in andere projecten binnen de Rijksvastgoed portefeuille.

Innovatie documentatie kan gestuurd worden naar dit e-mail adres, onder vermelding van ‘Gevelinnovaties RVB’. De deadline voor het indienen van innovaties voor dit project is maandag 4 November. Gevel Consultant Frontwise Facades is de te contacteren partij voor meer informatie.