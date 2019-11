Kingspan Unidek introduceert dakelement dat direct geschikt is voor luxe plafondafwerking.

Unidek Aero DeLuxe is een nieuw dakelement in het productportfolio van Kingspan Unidek. Dit isolerende dakelement is door de toevoeging van een Fermacell-gipsvezelplaat direct klaar om af te werken met bijvoorbeeld stucwerk, verf of behang. Bovendien biedt Unidek Aero DeLuxe nog meer comfort dankzij de hoge brandveiligheid, geluidwerende eigenschappen en een uitstekende luchtdichtheid.

Stukadoren zonder extra stappen

Voor strakke plafonds dient men traditioneel gezien eerst een regelwerk aan te brengen en daar vervolgens gipsplaten op te monteren. Met Unidek Aero DeLuxe zijn deze stappen verleden tijd! Het isolerende dakelement is namelijk aan de binnenzijde al voorzien van een gipsvezelplaat. Na montage kan de binnenzijde dus direct worden afgewerkt. Dat bespaart materiaal én tijd.

Het meest brandveilige dakelement

De huidige markt vraagt om hoge eisen als het gaat om brandveiligheid. Door de toevoeging van gipsvezel die direct aan de binnenzijde van het plafond zit, is Unidek Aero DeLuxe het meest brandveilige dakelement in het assortiment. Het element heeft de brandclassificatie B-s1-d0, de hoogst haalbare klasse.

Geluidwerend en luchtdicht

Het dakelement is uitermate geluidwerend dankzij de gipsvezelplaat en is geschikt voor vrijstaande en geschakelde woningbouw. Bij vrijstaande woningbouw bieden de geluidwerende eigenschappen extra comfort met betrekking tot geluid van buiten. De R w -waarde is 36 dB. Uiteraard heeft Unidek Aero DeLuxe een uitstekende luchtdichtheid indien de elementen op de juiste manier en met de juiste toebehoren worden verwerkt. De toebehoren van Kingspan Unidek voldoen aan de hoogste klasse 3 (‘uitstekend’) voor luchtdichtheid.

De ideale basis

Is er behoefte aan PV-panelen, dakramen of overstekken? Unidek Aero DeLuxe leent zich uitstekend voor combinaties met andere oplossingen zoals de Unidek SolarPower, Unidek Aero Dakraamkozijn en Unidek Aero Verjonging. Stuk voor stuk slim doordachte totaalconcepten, waarbij verwerkingsgemak centraal staat. Met een strak eindresultaat en een goed geïsoleerde thermische schil.