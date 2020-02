Seminar Innovatie in de gevel – Projectenparade op Building Holland 2020

Op 25 maart in de ochtend vindt het seminar ‘Innovatie in de gevel – Projectenparade’ plaats tijdens Building Holland 2020. Hoe evolueert de gevel? Welke innovaties in de gevel zorgen voor een energie neutrale en circulaire gebouwde omgeving? Tijdens dit seminar laten we innovatieve projecten zien waarvan de gevel energie levert of op andere manieren een grote bijdrage levert aan duurzaamheid.

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.