Schonere lucht dankzij Amsterdams kantoorpand

Het dak van Reclassering Nederland in onze hoofdstad is 990 vierkante meters rijk en werd door dakdekkersbedrijf Kewodak | De Dakmakers uit Alphen aan den Rijn voorzien van IKO carrara, een bitumineus membraan met wit reflecterend granulaat, afgewerkt met Titaniumdioxide.

Onder invloed van UV-licht (de zon) werkt de coating als een katalysator die stikstoffen en zwaveloxides omzet in onschadelijke, milieuneutrale stoffen.

Schonere luchten

“Reclassering Nederland laat zien dat het verduurzaming serieus neemt”, vertelt Frank Keijzer, directeur van Kewodak | De Dakmakers. “Een luchtzuiverend ecodak is een originele en innovatieve keuze waar zowel de organisatie als de hoofdstad van profiteert. Reclassering Nederland beschikt nu over een optimaal binnenklimaat, terwijl de luchten van Amsterdam schoner worden.”

Het witte dak reduceert niet alleen schadelijke secundaire fijnstof in de lucht. Het wit reflecterend granulaat zorgt in de zomermaanden ook voor een temperatuurverlagende werking, tot wel 30 graden Celcius, meldt Kewodak | De Dakmakers. De coating bevat tevens Graphite-technologie, die het dak beschermt tegen (vlieg)vuur en rook. Ook op het vlak van duurzame energie is de plaatsing interessant, omdat de puurste witte minerale afwerking het rendement van zonnepanelen verhoogt. De ambitie tot plaatsing is uitgesproken.

Duurzaamheidsambities Amsterdam