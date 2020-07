Slimme ramen van TNO besparen 22% energie

TNO heeft ramen ontwikkeld met een onzichtbare glascoating die kunnen leiden tot een energiebesparing van 22% ten opzichte van het gebruik van onbehandeld vensterglas. Dat blijkt uit simulaties die TNO heeft uitgevoerd in diverse klimatologische settings. De coating houdt warmte buiten bij hoge temperaturen en laat het toe bij koude temperaturen.

Volgens de TNO kan het gebruik van deze nieuw ontwikkelde thermochrome ramen in Nederland leiden tot een kostenbesparing van 638 euro per woning en een totale jaarlijkse CO2-reductie van 4,5 miljoen ton. De ramen behalen deze besparing door een aangebrachte onzichtbare coating die schakelt tussen het doorlaten van warmtestraling van de zon bij lage temperaturen en het tegenhouden van warmtestraling bij hoge temperaturen. De eigenschappen van de coating veranderen door temperatuursverandering van het glas waardoor dit effect ontstaat (bij een bepaalde temperatuur wijzigt de kristalstructuur van de coating). Daardoor blijft de warmte in de zomer buiten en in de winter binnen en dat scheelt beduidend in de kosten voor verwarming en koeling.

De resultaten van de simulatie tonen aan dat de nieuw ontwikkelde ramen kunnen leiden tot een jaarlijkse energiebesparing van 22% in vergelijking met onbehandeld vensterglas. Wel behoeft het concept verder onderzoek, onder andere voor rijtjeshuizen. TNO verwacht over drie tot vier jaar de ramen op de markt te kunnen brengen voor een relatief lage prijs in vergelijking met andere ramen met (schakelende) glascoatings. Lees meer op de website van TNO.