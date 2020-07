Nieuw: digitaal magazine Innovatie in de Gevel

Duurzaam Gebouwd komt met een gloednieuw digitaal magazine 'Innovatie in de Gevel'. Je leest het digitale magazine vanaf nu gratis op je telefoon, tablet, laptop of ander device.

In het kersverse digitale magazine lees je onder andere interviews met drie koplopers achter het consortium Future Factory. Daarnaast kom je alles te weten over de nieuwbouw Depot Boijmans van Beuningen. Verder vertellen we je meer over parametrisch ontwerpen en hoe deze methodiek de bouw kan veranderen. Ook laten we je zien hoe een nieuwe, warme jas uitkomst biedt voor NoM-woningen in Zoetermeer.

