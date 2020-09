Primeur in Schiedam: eerste houten parkeergarage van Nederland

Continental Car Parks ontwikkelt volgend jaar de eerste houten parkeergarage van Nederland in Schiedam. Daarnaast bouwt het bedrijf gestaag door aan allerlei mobiliteitshubs met verschillende functionaliteiten.

Continental Car Parks liet vorig jaar verschillende partijen onderzoek doen naar de haalbaarheid van de houten parkeergarage. “Technisch gezien kan het, een houten parkeergarage”, vertelt Jeroen Drenth, commercieel directeur van Continental Car Parks. “We dachten eerst dat je bij een brand aan de goden bent overgeleverd en hadden ook onze vraagtekens over de belastbaarheid van hout. Daarnaast vroegen we ons hardop af hoe duurzaam hout is.”

Onderzoekers, architecten en brandveiligheidsexperts namen alle twijfels weg bij het bedrijf en in de tweede helft van 2021 start de bouw van het herontwikkelingsproject De Nieuwe Kethelpoort in de wijk Schiedam-Nieuwland. De Nieuwe Kethelpoort bestaat uit zo’n 140 (huur)appartementen in het middensegment, circa 35 (koop)woningen en 25 zorgwoningen op de locatie van de voormalige LTS aan de Monseigneur Nolenslaan. De houten parkeergarage heeft meerde parkeerlagen, 165 parkeerplaatsen voor auto’s en 750 fietsparkeerplaatsen. “De fundatie van de parkeergarage is van beton, de liggers en de vloeren zijn van hout. Ongeveer tachtig procent van de garage bestaat uit houten onderdelen.” Straatparkeren is in de Nieuwe Kethelpoort verleden tijd omdat het gebied geheel autovrij wordt ingericht.

Onderbelicht

Binnen gemeenten is houtbouw nog een beetje onderbelicht, merkt Drenth. “Maar als je goed uitlegt wat er allemaal mogelijk is, ontstaat er interesse. Het gebruik van duurzame materialen past ook binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten. Daarnaast heb je ook te maken met omwonenden. Niet iedereen is gecharmeerd van een betonnen parkeergarage in de wijk. Maar omdat het gebouw van hout is, vinden mensen het vaak al een stuk mooier. Dat vinden gemeenten ook belangrijk.” Drenth geeft aan dat houtbouw in de basis iets duurder is. “Maar dat is vaak zo met nieuwe ontwikkelingen, kijk bijvoorbeeld naar zonnepanelen. Op een deel van de garage kan er echter ook flink bespaard worden omdat het gebouw een mooi uiterlijk heeft en er geen volledige gevel gebouwd hoeft te worden.”

Mobiliteitshubs

Continental Car Parks is specialist in bovengrondse parkeergarages. Drenth merkt dat er steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd aan een garage. “Je krijgt dan al snel het principe van een mobiliteitshub, waar je ook fietsen kunt huren en pakketjes op kan halen. Daarnaast worden er steeds vaker winkels of restaurants in de parkeergarage gebouwd.” Het is een trend, het bouwen van een mobiliteitshub. Continental Car Parks ontwikkelt momenteel hubs in onder meer Utrecht, Den Haag, Almere en Amsterdam. “De ene keer bouwen we een hub met een restaurant en de andere keer met winkels en een grote daktuin. Je hoort vaak over leegstand in parkeergarages. Als je functies toevoegt aan het parkeergebouw wordt op deze locatie parkeren ook aantrekkelijker. Het is een toekomstbestendige oplossing voor het parkeervraagstuk.”

Een mooi voorbeeld van een mobiliteitshub wordt gerealiseerd op het voormalige Fluorterrein in Haarlem. “Met Dura Vermeer Vastgoed B.V. tekenden wij de Design & Build overeenkomst voor dit project. Het gebouw is ontwikkeld volgens een vernieuwend mobiliteitsconcept ‘Multiflex’ en bestaat uit een bovengrondse modulaire parkeergarage met een commerciële plint”, vertelt Drenth.

Nieuw mobiliteitsconcept

De ontwikkellocatie in oostelijk Haarlem is onderdeel van een grotere binnenstedelijke ontwikkeling in Schalkwijk Midden en wordt de komende jaren getransformeerd naar een levendig en groen woon-werkgebied. Het plan van Dura Vermeer bestaat uit commerciële ruimten en woningen waarbij parkeren wordt opgelost middels het geheel nieuwe mobiliteitsconcept de ‘Multiflex’. In de nieuwe bovengrondse parkeergarage staan mobiliteit en ontmoeten centraal. Zo worden er (elektrische) auto’s en fietsen beschikbaar gesteld voor deelgebruik. Drenth: “Op basis van een UAV-GC overeenkomst sloten wij de overeenkomst voor de parkeervoorziening met Dura Vermeer. De voorziening bestaat uit zeven bouwlagen en 283 parkeerplaatsen.”

Steeds meer mensen delen een auto, reizen met het openbaar vervoer en zijn bewuster van hun footprint. In de Mobility Hub wordt, naast parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers, een ‘Smart Dock’ ingericht. Bewoners kunnen gebruikmaken van een groot aantal deelauto’s en -fietsen. Daarnaast komt er een werkcafé voor de buurt en een servicepunt voor het ophalen en wegbrengen van pakketten.