Kingspan presenteert unieke productiemethode voor variabele isolatiedelen

Kingspan introduceert het concept Kingspan ITCS (In Time Correct Shape). Deze methode maakt het mogelijk om variabele maten en L-vormige isolatiedelen op maat te maken, zonder afval en met iedere gewenste overlapverbinding of stompe afwerking. De isolatieplaten worden vervolgens direct op prefab gevels van Spaansen Gevelklaar afgemonteerd in de productiefaciliteit in Harlingen volgens de specificaties en wensen van de klant.

Foto boven: links Ab Knook, rechts Jurrian Hilberts.

Ab Knook, directielid van Spaanse Gevelklaar: “Door de hoogwaardige kwaliteit kunnen we een compleet concept ‘Gevelklaar’ aan de markt bieden waarin de isolatieplaten rechtstreeks op het beton worden bevestigd. Snijwerk op locatie of in onze productie is helemaal niet meer nodig, waardoor er geen afval tijdens de productie vrij komt." Jurrian Hilberts, projectleider en manager OEM bij Kingspan Unidek, vult aan: “Door integraal naar de supply chain en productieprocessen van zowel de prefabbetonwanden en de EPS isolatie te kijken, hebben we een uniek besparend proces met elkaar gerealiseerd."

Hilberts vervolgt: "We hebben tevens een oplossing bedacht voor de aansluitingen rondom de kozijnen. Door L-vormige isolatiedelen te gebruiken wordt het risico op scheurvorming in afwerklagen vermeden, en sorteren we voor op nieuwe wetgeving hieromtrent. Qua technologie gaan we nog verder. Zoals Ab al aangeeft, is alles maatwerk zonder gloeien, zagen of frezen. Spaansen geeft via software de precieze maatvoering door van de gevel inclusief alle detailleringen. Dit wordt vervolgens met software vertaald naar de specifieke isolatie elementen die nodig zijn, die door middel van moulding technologie geproduceerd worden."

De configuratie houdt rekening met vooraf ingestelde ontwerpparamaters zoals stelkozijnmaten, verdiepingslagen en windgebieden en voorziet de betonwand digitaal van de juiste isolatie-elementen. Dit is direct ook de hoeveelheidsstaat én het productiebestand. Het is uniek dat alle isolatiedelen en L-vormige delen in vrij te kiezen variabele maatvoering geproduceerd worden. Hierdoor ontstaan perfecte aansluitingen tussen de isolatiedelen ter plaatse van de verdiepingsvloeren, kozijnen, het maaiveld en de kopse gevels. Met dit proces is er geen bewerking van de isolatie nodig en wordt exact de hoeveelheid materiaal gebruikt die nodig is.

“De efficiency is heel hoog, waardoor bouwprojecten snel en eenvoudig gerealiseerd worden. In combinatie met het door Vandersanden ontwikkelde RoboBrick systeem om de steenstrips – eveneens van Vandersanden – te verlijmen op de isolatie, hebben we een compleet prefab concept voor de markt. Een lage doorlooptijd, kwaliteit én milieuvriendelijk. Dat wordt zeker comfortabel wonen", concludeert Spaansen. Meer informatie is te vinden op de website van Spaansen.