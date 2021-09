Verduurzaming bedrijventerrein: nu opschalen!

Er zijn al veel oplossingen beschikbaar voor het verduurzamen van een bedrijventerrein, toch gebeurt er nog veel te weinig. Hoogste tijd voor opschaling en versnelling, aldus Orin Tijsse Klasen (TKI Urban Energy). In het webinar op 20 september zie je hoe.

Op 20 september staat het derde webinar van TKI Urban Energy in deze reeks op het programma, met de titel: Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen – Energierenovaties; dat laatste betreft energiebesparende verduurzamingsmaatregelen bij renovaties.

In de whitepaper Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming (pdf) heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs eerder laten zien welke maatregelen je zou kunnen treffen per situatie en gebouwtype op een industrieterrein. “Wat betreft de techniek”, begint Tijsse Klasen, “hebben we het meeste wel beschikbaar. Het gaat er nu vooral om dat we gaan opschalen en versnellen. Daar liggen de kansen en uitdagingen.” Het is daarom ook deze opgave, die op 20 september in het webinar centraal staat.

Nieuwe resultaten

Op 1 januari 2013 kende Nederland 3.515 bedrijventerreinen met een totale omvang van 81.868 hectare bruto bedrijventerrein. Van deze oppervlakte bestaat 76% uit bedrijfskavels en 24% uit openbaar gebied (infrastructuur, groen, etc.). Het grootste gedeelte van het netto oppervlak van 61.733 hectare is uitgegeven aan bedrijven (bron: Hanze.nl). De gemiddelde directe en indirecte CO 2 -uitstoot op middelgrote bedrijventerreinen in 2017 is 8.9 kton (bron: TNO). Recent heeft TNO een nieuw onderzoek afgerond naar de potentie voor verduurzaming van bedrijventerreinen, waarvan ze de resultaten op het webinar zullen presenteren.

Druk op ketel

De urgentie is door de klimaatverandering en opgaven uit het Klimaatakkoord van Parijs wel erg hoog, aldus Tijsse Klasen: “Het gaat echter nog niet snel genoeg. Er staat nu druk op de ketel en dat maakt het uitdagend. We komen tijd tekort en hadden liever wat meer jaren gehad.” Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt daarom met bedrijven en provincies aan een Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen. De kwartiermakers van dit programma zullen tijdens het webinar vertellen over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Het is niet eenvoudig om een heel bedrijventerrein mee te krijgen om te gaan verduurzamen en in een keer op te schalen. Er moet dus nog veel gebeuren, aldus Tijsse Klasen. Het is ingewikkeld om dat integraal aan te pakken. Probeer de verschillende ondernemers maar eens mee te krijgen. Ook betreft het flinke projecten waar specifieke kennis voor nodig is en waarmee hoge investeringen gemoeid zijn.

Spijkenisse en Beverwijk

“We zitten nu in een fase”, vervolgt Tijsse Klasen, “dat er veel kan en er ook veel plannen zijn, maar we moeten het nog wel een eerste keer laten zien en aantonen dat het inderdaad kan. In deze pioniersfase zijn er hier en daar wel wat projecten met zonnepanelen, kleinere maatregelen of gezamenlijke inkoopacties, maar een heel bedrijventerrein in één keer aanpakken, komt nog moeizaam van de grond.”

Het opschalen en versnellen kent meerdere aspecten: wetgeving, geld, wil en pioniers met goede voorbeelden. Zo komen tijdens het webinar bedrijventerreinen in Spijkenisse en Beverwijk aan bod om te laten zien wat er allemaal al kan worden aangepakt. In deze verhalen komt ook de rol van de Omgevingsdienst ter sprake, die met stimulering in plaats van handhaving goede resultaten weet te bereiken.

Oplossingen die werken in de praktijk

Ook Europees wordt er inmiddels aandacht besteed aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Tijdens het webinar zal TNO vertellen over het GEAR@SME-project van de Europese Commissie. Zij ontwikkelen een aanpak en instrumentarium voor ondernemersverenigingen en parkmanagers om de verduurzaming van hun bedrijventerrein efficiënt vorm te geven op basis van verschillende goede voorbeelden uit heel Europa. Daarnaast is er al een groot aantal oplossingen om ondernemers op bedrijventerreinen te helpen met verduurzamen. Een aantal daarvan wordt gepresenteerd op het webinar:

Energieke Regio

De stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Daarbij worden ook maatschappelijke, financiële, wettelijke en comfortaspecten betrokken.

Green Business Club

Organisatie die lokale Green Business Clubs stimuleert om met een of meerdere bedrijven en/of de gemeente een gebied te verduurzamen en te verlevendigen.

WEii

Werkelijke Energie intensiteit indicator: de WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De indicator bestaat uit een rekenprotocol, een indeling in gebouwtypen en klassen van energie-intensiteit per soort gebouw.

BespaarGarant

Stichting BespaarGarant is er voor bedrijven en instellingen die voor hun gebouw meer dan € 1.500 energiekosten per maand betalen en minstens € 500 per maand willen besparen. Zij komen met een aanbod, waarbij je ook als groep kunt inkopen.

Samen naar nieuwe oplossingen

Eind 2021 zal bovendien de nieuwe ronde van de MOOI-regeling gepubliceerd worden. In deze subsidieregeling komt geld beschikbaar voor het ondersteunen van innovaties voor de energietransitie. Deelnemers aan het seminar op 20 september worden uitgedaagd om met elkaar de oplossing te formuleren die de energietransitie op bedrijventerreinen in een stroomversnelling brengt.

Het webinar Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen – Energierenovaties vindt plaats op maandag 20 september.

