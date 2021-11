Nieuwe whitepaper toont de vele voordelen van grasisolatie

Het goed isoleren van gebouwen is een van de belangrijkste ingrepen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De keuze voor isolatiepanelen gemaakt van grasmaaisels voegt er nog een forse dosis circulariteit aan toe. Je leest alles over deze toepassing in de nieuwe, gratis whitepaper van BZW Holland.



Grasisolatiepanelen bestaan voor liefst 92% uit biobased materiaal en zijn op dit moment de milieuvriendelijkste oplossing voor het isoleren van gebouwen. Onder de merknaam Gramitherm brengt BZW Holland nieuwe grasisolatiepanelen op de markt, die verder ook worden toegepast in België, Luxemburg, Zwitserland en Frankrijk.

Isoleren is áltijd goed voor het milieu, want het energieverbruik in een geïsoleerd gebouw gaat behoorlijk omlaag. De milieu-impact van de meest gebruikte materialen is ook acceptabel en zeker met de keuze voor grasmaaisels. Dan voeg je er bovendien een extra aspect aan toe: dit natuurlijke materiaal is volop beschikbaar. Sterker: grasisolatie is ook makkelijk te hergebruiken, zodat dit product fors bijdraagt aan een circulaire economie, zoals die in de klimaatakkoorden is vastgelegd.

Gras als biobased grondstof voor isolatiepanelen levert voor het broeikaseffect bovendien extra voordelen op. Zo wordt tijdens de groei van het gras CO 2 opgeslagen in de vezels. Normaal gesproken krijgt gemaaid bermgras het stempel ‘afval’. De ‘normale’ verwerking van bermgras tot compost leidt echter niet tot een gunstige CO 2 -footprint. En dat geldt al helemaal niet als het maaisel als afval wordt verbrand in een energiecentrale. Die verbranding levert slechts een beperkte hoeveelheid stroom op. Ondertussen komt dan de in het gras opgeslagen CO 2 wel weer vrij in de atmosfeer en draagt zo steeds opnieuw bij aan de opwarming van de aarde. Door de grasmaaisels niet te verbranden, maar te hergebruiken als isolatiemateriaal - inclusief de opgeslagen CO 2 - is de milieuwinst dus extra groot.

Herkomst

De gebruikte grasvezels zijn afkomstig van diverse locaties, waarbij steeds meer wordt gekozen voor lokaal gras in lokale projecten. In Nederland en de rest van Europa worden maaisels gebruikt uit natuurgebieden en afkomstig van bermgras langs (water)wegen. Jaarlijks komen er vele duizenden tonnen grasmaaisels vrij: de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn samen goed voor zeker 50.000 ton bermgras per jaar. Ook wordt er al langer gras aangeleverd door de Belgische natuurverenigingen Natuurpunt en NatuurInvest en de Nederlandse vereniging Natuurmonumenten.

Lees veel meer details over de productie, verwerking en voordelen van grasisolatie in deze nieuwe, gratis whitepaper van BZW Holland.