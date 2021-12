Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

De miljarden die het nieuwe kabinet reserveert voor de verduurzaming van Nederland komen goed van pas bij de plannen van de Nederlandse bevolking. 26% van de Nederlanders wil de woning in de komende twaalf maanden gaan verduurzamen. Daarbij vormen isolatiemaatregelen de hoofdmoot van de investeringen.

In het gisteren gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 (pdf) staat letterlijk:

We gaan ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om onze huizen en bedrijven te verduurzamen. Huishoudens en mkb worden daarbij ontzorgd. We beginnen met isoleren: dat moet in lijn met het manifest Nationaal Isolatieprogramma (pdf; red.) sneller, slimmer en socialer dan nu. En we zetten in op duurzaam verwarmen. Daarbij kijken we goed naar de draagkracht van huishoudens, van lage- en middeninkomens én het mkb.

We gaan op basis van een programmatische aanpak - met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 - woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. We benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.

Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.

De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.

Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.

Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Duurzaam Wonen

Uit een vandaag verschenen, grootschalig onderzoek naar verwarming, water- en energiebesparing, ventilatie en isolatie (bron: Duurzaam Wonen, Multiscope) blijkt dat een kwart van de Nederlanders het komend jaar naar verwachting bijna €4 miljard gaan besteden aan woningverduurzaming. Dat zou betekenen dat 2,1 miljoen woningen worden aangepakt. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Rutger de Haan, hoorde van 4.075 respondenten van 18 jaar en ouder dat men daarbij vooral mikt op isolatie.

De meest geplande investeringen zijn:

isolatie 12%

verwarming 10%

energiezuinige verlichting 9%

Aanpassingen op het gebied van waterbesparing (6%) en verduurzaming van de ventilatie (3%) zijn het minst gepland.

Dit zijn de concrete plannen (% van alle Nederlanders):

Van de geplande investeringen van € 3,9 miljard wordt veruit het meest uitgegeven aan isolatie (€ 2 miljard) en verwarming (bijna € 1,7 miljard). Bij elkaar gaat 93% van de totale bestedingen naar deze twee segmenten. De verwachte uitgaven aan waterbesparing (€ 106 miljoen), energiezuinige verlichting (€ 99 miljoen) en ventilatie (€ 75 miljoen) zijn veel lager.

Bronnen: persbericht Multiscope; Rijksoverheid

Foto boven: grasisolatie van Gramitherm (BZW Holland)