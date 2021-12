Geslaagd project verduurzaming monumentale woningen

De energietransitie mag niet voorbijgaan aan eeuwenoude of monumentale panden. Bij een project in Drachten werd dat duidelijk gemaakt door de toepassing van voorzetwanden voor een betere isolatie. Dat scheelde voor de bewoners een hoop in comfort en geld.

De Friese woningcorporatie Accolade bezit een brede portefeuille van ongeveer 16.000 woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Een van de verantwoordelijkheden betreft vanzelfsprekend het aanpassen van bestaande woningen aan de eisen van de tijd. Ook in het project in Drachten, met monumentale woningen uit 1920, bleek dat nodig.

De oudste woningen in Drachten zijn flink aangepakt door Aannemingsmaatschappij Friso Bouw BV. De 65 monumentale woningen waren de eerste sociale huurwoningen van Woningbouwvereniging Smallingerland, de voorloper van Accolade die opdracht gaf voor deze renovatie.

Historische uitstraling blijft

Bij de renovatie werd goed gelet op het behoud van de historische uitstraling. Zo bleven de monumentale gevels en bijzondere dakaansluitingen behouden. In de afgelopen honderd jaar zijn er uiteraard al diverse aanpassingen geweest. Nu werden de woningen verder verfraaid met nieuw voegwerk en een schilderbeurt buitenom met de oorspronkelijke oudhollandse groene kleur.

De woningen zijn verder ook goed geïsoleerd. Zo werd er dakisolatie aangebracht en kregen de dakkapellen een opknapbeurt. De aangebouwde bergingen en inpandige bijkeukens zijn voorzien van voorzetwanden voor betere isolatie, wat niet alleen zorgt voor een lagere energierekening, maar ook voor een hoger wooncomfort voor de bewoner.

Hoge isolatiewaarde

De architect koos het W’all-in-One systeem van Faay vanwege de hoge isolatiewaarde ten opzichte van de dikte van het element. Het PG70-systeem is een slanke (70 mm) na-isolerende voorzetwand (foto rechts) met een hoge thermische isolatie bij een minimale dikte en een blijvend thermisch rendement. De PIR-plaat is aan beide zijden voorzien van een dampremmende folielaag. Dat is handig, omdat in de bouw nog vaak fouten worden gemaakt met het aanbrengen daarvan.

Het W’all-in-One-systeem bestaat uit een combinatie van PIR verlijmd op een 9,5 mm dikke gipsplaat. Op het verlanglijstje van de bewoners stond een schroefvaste ondergrond, vooral in de bergingen, hoog genoteerd. Om aan die vraag te kunnen voldoen, is gezocht naar een oplossing en heeft Faay voor dit project een OSB-plaat aangebracht tussen de PIR en de gipsplaat.

Prefab dagkant voorkomt koudebrug

Faay leverde ook de prefab dagkanten (foto rechts). Deze werden speciaal voor dit project gefabriceerd met een slanke detaillering, die toch voldoet aan de gewenste isolatie. Koudebruggen, die leiden tot bovenmatig warmteverlies en dus hoge energiekosten, worden hiermee gereduceerd.

In totaal is in dit project ruim 2000 m2 W’all in One PG70 geleverd en verwerkt. Vanuit de productie en vanuit logistiek oogpunt is in dit project gekozen voor deelleveringen. Het logistieke gedeelte werd, in samenwerking met Faay, centraal geregeld door Concordia Meppel. De realisatie van het gehele project kwam voor rekening van Friso Bouw BV.

Door deze renovatie zijn de woningen een stuk energiezuiniger geworden en hebben ze weer een frisse uitstraling. Daarbij profiteren de bewoners in de toekomst van een flinke besparing op de energielasten en zitten ze er ook nog eens warmpjes en comfortabel bij.

Bron: Faay

Opdrachtgever : WBV Accolade

Verwerker : Friso Bouwgroep BV

Handelaar : BC Concordia Meppel