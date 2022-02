Duurzaam Gebouwd-partner Schüco ging voor de videoreeks BouwHelden naar Amsterdam, waar zij Thomas Rau troffen. Onderwerp van gesprek: het design, de duurzaamheid en het gebruiksgemak van het geroemde Triodos-kantoor.

Het is praktisch onmogelijk iemand te vinden die nog nooit van het hoofdkantoor van de Triodos Bank in Driebergen-Rijssenburg heeft gehoord. Het project viel meermaals in de prijzen vanwege het hergebruik van materialen, klimaatbestendigheid en sociale innovaties. Dat heeft tot menig diepgaand gesprek geleid met Thomas Rau, ontwerper van het pand. Zo ook in het video-interview van Schüco.\

De gevel van het pand springt met name in het oog. Voor de opmerkelijke ronde vorm zijn volgens Rau standaardsystemen toegepast, een prestatie die door Rau wordt geroemd. “[Het gebouw] heeft een heel individuele, eigenzinnige vormgeving die je eigenlijk niet met standaardoplossingen had kunnen maken. Toch is Schüco erin geslaagd een zeer individuele oplossing te creëren.” Ook kent het gebouw een hoge mate van remontabiliteit. Dit is onder andere te danken aan de aluminium vliesgevels die bovenop de stalen achterconstructie zijn geschroefd. Zo kan de gevel gemakkelijk worden gedemonteerd.

'We willen geen gebouw maken, maar een object, want een object is alzijdig

Rau staat bekend om zijn pleidooi voor hergebruik van materialen. Ook die visie komt aan bod in de video. “Alles wat we creëren is een tijdelijk product”, aldus de architect. “We moeten dingen dus zo doen dat niets verloren gaat. Het mooie van bijvoorbeeld aluminium is dat het altijd weer gemengd kan worden met ‘oud’ aluminium, dus 80 procent is in principe al hergebruikt materiaal. Ideaal dus om een gebouw met circulaire potentie mee te creëren.’

Recent viel het gebouw opnieuw in de prijzen, namelijk als beste houten gebouw van Nederland.