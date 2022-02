Kennispaper belicht effectiviteit van bouwkundige maatregelen

House Energy Optimum (HEO) gaat in het tweede deel van een reeks kennispapers in op de effectiviteit van bouwkundige maatregelen. Die beïnvloeden de energievraag en het -gebruik voor verwarming en koeling van woningen. Welke maatregel is effectief en welke niet? Dat lees je in de gratis kennispaper.

In de kennispaper lees je niet alleen over de effectiviteit van maatregelen, maar ook over de invloed van kopersopties en architectonische ingrepen die gewenst zijn voor het beeldkwaliteitplan. Er komen verschillende onderdelen aan bod, waaronder: isolatie van vloeren, gevels en daken, warmteverlies door bouwdetails en lucht- en kierdichting.

Effect van betere isolatie en passief koelen

In de kennispaper leest u wat het wat het effect is van betere isolatie, beglazing en kierdichting op de BENG-resultaten en welke besparingsmogelijkheden dit biedt op de aanleg van installaties. Daarnaast leest u over de mogelijkheden om woningen passief te koelen, waarbij de voordelen en aandachtspunten worden afgewogen. Ook ziet u welke invloed een uitbouw, dakkapel, erker en dwarskap heeft op de haalbaarheid van BENG. De kennispaper geeft daarmee houvast bij de planontwikkeling en het nemen van ontwerpbeslissingen.

Kennispaper en webinar

Het tweede deel van de serie kennispapers is hier gratis te downloaden. Wil je liever zelf vragen stellen tijdens een interactief moment? Dan kun je je inschrijven voor een gratis webinar op 12 april 2022 om 15:00 uur.