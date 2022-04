Duurzaam gevelbeheer: bekroond met een unieke verzekerde garantie

Waar voorheen metselwerk met stip op nummer één stond, wordt er bij nieuwbouw en renovatie inmiddels steeds vaker gekozen voor gevelisolatiesystemen afgewerkt met stukwerk of keramische dan wel minerale steenstrippen. Deze systemen zorgen nog steeds voor onbekendheid bij de gemeentelijke vergunningverleners. Hoe veilig is zo’n constructie? Hoe controleer je de kwaliteit? En hoe vaak? Aanleiding om hier richtlijnen op te stellen vanuit het Centraal Overleg Bouwconstructies, waar zowel gemeentes als opdrachtgevers verder mee kunnen.

Dat buitengevelisolatie flink in opmars is, is gezien de behaalde isolatiewaardes een fantastische zaak. Het is tegelijkertijd ook een ontwikkeling die om goed gevelbeheer vraagt waarbinnen de kwaliteit van het systeem en de manier van verwerking op deskundige wijze gecontroleerd dienen te worden. Stichting Gevel Garantieplan komt met een totaalconcept, inclusief advies in de planfase, controles in de bouwfase en een verzekerde garantie van tien jaar op het eindproduct. Eventuele schade aan de gevel wordt via het Gevel Garantieplan vergoed. Zo worden gebouweigenaren, architecten en aannemers optimaal ondersteund en ontlast.

Park 070 in Voorburg is hier een goed voorbeeld van

Dit project begeleidt Gevel Garantieplan van a tot z mogen en alle aspecten komen hier dan ook naar voren.’ Het project ligt in Voorburg, waar een volledige woonwijk op het voormalige CBS-gebouw is gerealiseerd. De voormalige atoomkelder doet nu dienst als parkeergarage voor de daarboven gelegen 229 woningen en twee hoogbouw appartementencomplexen. Uni-Advies heeft alle controles voor de verzekerde garantie op het gevelsysteem met de keramische steenstrippen uitgevoerd. Het bedrijf uit Eelde heeft bovendien het plan van aanpak voor de gemeente geschreven incl. het inspectie en uitvoeringsprotocol.

Zekerheid voor gemeente én bewoners

Arnols Harms, werkzaam bij Uni-Advies en belanghebber in Stichting Gevel Garantieplan: "Onze inmenging heeft geresulteerd in zekerheid voor zowel de gemeente als de bewoners. De gemeente verzocht om een helder Plan van Aanpak. Wij hebben de hele gevelopbouw op papier uitgewerkt en teruggeschreven naar een helder plan waarna de gemeente de vergunning heeft verstrekt. In dit Plan van Aanpak is ook het inspectie en het uitvoeringsprotocol opgenomen wat zekerheid op de bouw heeft gecreëerd. De gebouweigenaar weet hiermee bovendien precies wat er tijdens de gebruikersfase gekeurd moet worden, op welke wijze dit dient te gebeuren en wat de gewenste resultaten moeten zijn. Om tijdens de bouwfases daadwerkelijk getallen te kunnen overleggen aan de gemeente hebben we trekproeven op de gevel gedaan, de gevels nagemeten op inwendige vochtpercentages en controles op de applicatie van het systeem uitgevoerd."

Gevel Garantieplan en Gevel Adviesplan

Stichting Gevel Garantieplan verzekert een bouwproject alleen als er gekozen is voor een Europees gecertificeerd systeem van een betrouwbare fabrikant. De montage moet gebeuren door goed opgeleide, gecertificeerde vakmensen die de isolatieplaten, verlijmingsmaterialen en de steenstrips of het stucwerk laten samensmelten tot een solide systeem. Om zeker te weten dat de kwaliteit van het systeem en de applicateur voldoen aan de strenge eisen van de verzekering, vertrouwt Stichting Gevel Garantieplan op het Gevel Adviesplan. Onder deze naam bundelen de experts van Uni-Advies BV en Vochtadvies Nederland BV hun krachten. De bundeling van krachten zorgt ervoor dat we alle voorkomende metingen aan gevels kunnen verrichten.