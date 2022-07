Bijzonder gevelontwerp hoogste woontoren Benelux

In de serie BouwHelden zoomen we in op de hoogste woontoren van Nederland: de Zalmhaventoren. Samen met zijn team begon Diederik Dam twintig jaar geleden met de eerste conceptontwerpen voor de toren in Rotterdam. Anno 2022 is het pand af en betrekken de eerste bewoners hun appartement. Het woord is aan BouwHeld en architect Diederik Dam.

“Vlakbij waar de Zalmhaventoren nu staat, vertrokken vroeger mensen met de boot naar Amerika. Met de kenmerkende terugtrappende opbouw verwijst het ontwerp naar die periode. Het ontwerp is ook eigentijds, doordat het helemaal van glas is. Ook de hoeken, niet alleen in de top, maar bij alle hoekappartementen. Wat vanuit het architectuurperspectief heel mooi is, omdat je vanuit de diagonaal een fantastisch uitzicht hebt. Dit maakt het gebouw zo bijzonder en heel transparant. Het is een baken voor de stad, vooral ’s avonds, als het gebouw verlicht is.

Assemblage op locatie

De Zalmhaventoren is misschien wel de hoogste geprefabriceerde toren van de wereld. Dat betekende onder andere dat hoekgevels op de bouwplaats zo werden geassembleerd dat de glas-tot-glasverbinding waterdicht was, maar nog zonder de verbindingstukken, omdat de hijsloods er nog langs moest. Dat was een heel veilige, maar ingewikkelde manier van bouwen, die door inzet van alle specialistische kennis ontzettend goed is gelukt."

Omgekeerde vliesgevel

Omdat de hijsloods niet bij de top kon komen, is er door Schüco een methode bedacht om de gevelelementen andersom te maken en ze als het ware op te vijzelen. Eerst is het hoogste dak met de mast gemaakt. Daarna is de staalconstructie opgekrikt, zijn de puien uitgeklapt en eraan gehangen in plaats van gestapeld. Eigenlijk als een omgekeerde vliesgevel.

Opdrachtgever geruststellen

Zeker bij het ontwerpen van een gebouw als de Zalmhaventoren is de samenwerking tussen architectuur en techniek belangrijk. Omdat we met Schüco Nederland en Duitsland een fijne band hebben, konden we al tijdens het conceptstadium samen onderzoeken of ons gevelontwerp mogelijk was. Door op deze manier te werken en met de garanties van Schüco, konden we de lat voor techniek, kwaliteit en architectuur hoog leggen en tegelijk de zorgen bij onze opdrachtgever wegnemen en hen geruststellen dat het ontwerp ook echt gerealiseerd kon worden.

Gebruiksgemak en comfort

De winddruk op dit gebouw is enorm. Zeker omdat alle ramen van vloer tot plafond lopen. Met de techniek van Schüco is het gelukt om ook op de hoogste verdiepingen alles wind-, geluid- en waterdicht te maken. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat alle ramen veilig open kunnen en bewoners zelfs met die hoge winddruk gemakkelijk het balkon op en af kunnen komen. Leuk om te vertellen is dat de deuren naar de balkons eigenlijk ook ramen zijn.

Meest bijzondere aspect

We hebben twintig jaar aan dit gebouw gewerkt, maar nu zie je al dat het gebouw voor veel Rotterdammers al bij de stad hoort. Het is niet meer ons gebouw, maar dat van de bewoners en Rotterdammers. Dat is heel bijzonder.”

Luister en kijk zelf naar Diederik Dam in deze video:



FACTS & FIGURES ZALMHAVENTOREN

Hoogste woontoren van de Benelux

Bestaat uit 215 appartementen, kantoren, parkeergarage, winkels en een café-restaurant op de bovenste verdieping.

62 verdiepingen

203 meter

hoogste punt incl. antennes: 215m

4.000 m2 glasgevel

Bouwteam Zalmhaventoren

Opdrachtgever: Zalmhaven CV (AM en Amvest)

Architect: Diederik Dam & team van Dam & Partners Architecten

Aannemer: BAM Bouw en Techniek – Grote projecten

Ontwerpend constructeur: Zonneveld ingenieurs b.v.

Coördinerend constructeur: BAM Advies & Engineering

Geotechnisch adviseur: Geobest B.V.

Leverancier prefab: Byldis

Leverancier hijsloods: Civiele technieken deBoer bv

Gevelfabrikant: Rollecate

Gevelsysteem: Schüco Nederland

