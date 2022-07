Hittestress tegengaan met goede isolatie

In een goed geïsoleerd gebouw gaat er in de winter niet te veel warmte verloren. Isolatie kan er ook voor zorgen dat een gebouw lekker koel blijft in de zomer. Wat zijn de mogelijkheden om hittestress te voorkomen met oog voor de TO-juli en temperatuuroverschrijding?

De mogelijkheden voor goed isoleren met oog voor zomerse hitte is belangrijk om mee te nemen in een ontwerp van een gebouw of om over na te denken bij renovatie. Gebouwen warmen op door de zon en houden warmte lang vast. Het lijkt wel een straalkachel als je aan het einde van de dag de buitengevel voelt. De stenen zijn opgewarmd en houden de warmte vast. Maar niet alleen bij de gevel is dat het geval. Op het dak gebeurt hetzelfde.

Gedurende de dag warmt het dak op, waardoor langzaam maar zeker de binnentemperatuur oploopt. Zeker door de oriëntatie, met vaak zwarte dakbedekking, en vooral bij beperkte isolatie kunnen de effecten fors zijn. Zeker op platte daken kan de temperatuur hoog oplopen (tot wel 70-80 graden Celsius). Gelukkig is dit te voorkomen.

Isoleren voor koelte

Goede zonwering en de juiste ventilatie zijn effectieve maatregelen om warmte buiten de deur te houden. Maar de basis van een prettig binnenklimaat zit in een goede isolatie. In de winter wil je dat de warmte lang wordt vastgehouden, zodat de verwarming minder hard hoeft te werken. In de zomer geldt het omgekeerde. Je wilt voorkomen dat een gebouw snel opwarmt en je de airconditioning de hele dag moet laten draaien om het een beetje aangenaam te houden. Je wilt de temperatuur in een ruimte zo constant mogelijk houden, zowel in de winter als de zomer. Daarbij is het belangrijk om dat te bereiken met zo min mogelijk energiegebruik.

Lage lambda, hoge isolatiewaarde

Een goede isolatie levert een belangrijke bijdrage aan de genoemde doelstellingen. Kies vaarvoor producten met een lage lambda-waarde (λ). Deze producten zorgen ervoor dat je een gebouw relatief dun kunt isoleren om de minimale R C -waarde te behalen.

De lambda-waarde geeft de warmtegeleiding van het materiaal aan, bijvoorbeeld van baksteen, beton, hout, metaal, isolatiemateriaal, etcetera. Hoe lager de λ-waarde hoe beter het materiaal isoleert, dus hoe hoger de isolatiewaarde. Zowel in de winter als de zomer heeft dat een positief effect op het binnenklimaat en energiebehoefte.



