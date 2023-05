Circulaire gevels met lage CO2-voetafdruk

Met het ontwerpen van duurzame, circulaire gevels bundelen Hydro Building Systems en Saint-Gobain Glass hun krachten om zo de CO 2 -reductie in de bouwsector te helpen verminderen. Door het gebruik van producten met een laag koolstofgehalte en een hoog percentage van gerecyclede materialen nemen de twee bedrijven het voortouw in de markt.

Het betreft met name de aluminium gevelproducten van Hydro Building Systems, die vervaardigd zijn uit Hydro CIRCAL 75R, en het glassubstraat ORAÉ van Saint-Gobain Glass. Door de gevelsystemen van Hydro CIRCAL 75R te combineren met ORAÉ producten, zoals het zonwerend glas COOL-LITE XTREME ORAÉ, kan volgens een levenscyclusanalyse van de gevels de in de gevel opgenomen CO 2 tot de helft worden verminderd.

Hydro CIRCAL 75R, dat in 2019 voor het eerst werd gelanceerd, is aluminium van topkwaliteit, gemaakt uit minimaal 75% gerecycled post-consumer schroot. Daardoor heeft dit type aluminium een van de kleinste koolstofvoetafdrukken ter wereld: 2,3 kg CO 2 per kilo aluminium. ORAÉ is een nieuw glassubstraat met de laagste koolstofvoetafdruk ter wereld. Volgens de milieuproductverklaring EPD heeft ORAÉ een geverifieerde waarde van 6,64 kg CO 2 -equivalent per vierkante meter (voor een substraat van 4 mm). Dit is een vermindering van 42% ten opzichte van de Europese standaard van Saint-Gobain Glass voor helder glas. Dit resultaat wordt bereikt door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en een gerecyclede inhoud van 64%.

Vooroplopen

“Tien jaar geleden begonnen we onze reis naar CO 2 -reductie van de gebouwen met CIRCAL 75R en we blijven voorop lopen met CIRCAL 100R”, aldus Henri Gomez, vicepresident bij Hydro Building Systems. “Door nu te gaan samenwerken met Saint-Gobain Glass, een sterke speler uit de bouwsector, gaan we nog een stap verder dan de regelgeving.”

“Dankzij de combinatie van ORAÉ en CIRCAL 75R”, vervolgt Bruno Mauvernay, managing director Business Unit Glass Façades bij Saint-Gobain, “kunnen we nu samen een koolstofarme gevel promoten die ongeveer 50% minder opgenomen CO 2 bevat in vergelijking met een standaard gevel, waardoor ontwikkelaars en architecten samen met ons kunnen streven naar koolstofneutraliteit.”

Bruno Mauvernay (links) en Henri Gomez.

Met deze innovaties zetten Saint-Gobain Glass en Hydro Building Systems zich in voor een duurzame ontwikkeling en helpen ze ontwikkelaars en bestekschrijvers om duurzamere gebouwen te ontwerpen met een lagere CO 2 -voetafdruk. Een goede zaak als je bedenkt dat gebouwen momenteel verantwoordelijk zijn voor 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Door te investeren in gerecyclede en recyclebare producten en circulariteit te ondersteunen, kunnen ontwikkelaars van gebouwen uiteindelijk niet alleen de CO 2 -voetafdruk verlagen en meer waarde creëren aan het einde van de levensduur van het gebouw, maar ook profiteren van Europese financiële steun.

Urban mining

Als gevolg van strenge emissievoorschriften en het simpele feit dat grondstofvoorraden langzaam maar zeker uitgeput raken, neemt wereldwijd de belangstelling voor urban mining toe. In overeenstemming met hun circulaire aanpak investeren Hydro Building Systems en Saint-Gobain Glass afzonderlijk in de ontwikkeling van partnerschappen voor urban mining in heel Europa. Elk bedrijf heeft initiatieven genomen om afgedankt aluminium en glas in te zamelen en te recyclen en zo de circulariteit te bevorderen.

Marion Portenseigne, directeur BU Glass Façade Specification bij Saint-Gobain Glass, zegt over de recente omtwikkelingen: “Wij delen met Hydro Building Systems dezelfde ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van licht en duurzaam bouwen. Dankzij dit partnerschap kunnen wij meer bekendheid geven aan koolstofarme geveloplossingen. Dit impliceert een gemeenschappelijke specificatietraining voor onze bestekschrijvers om het aanbod van de partner te leren kennen, gevolgd door gezamenlijke communicatieacties die in april gestart zijn tijdens de BAU-beurs in Duitsland, en gezamenlijke initiatieven voor specifieke projecten om beide oplossingen te promoten.”

Lucile Souyri, manager Sustainability bij Hydro Building Systems, vervolgt: “Duurzaamheid is al vele jaren een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en de drijvende kracht achter ons streven naar koolstofarme innovatie. Het verheugt ons om samen met Saint-Gobain Glass een nieuwe norm te stellen en de weg te wijzen naar een duurzamere bouwomgeving. Ons partnerschap omvat dus de eerder door Marion voorgestelde elementen en bovendien een samenwerking om ervoor te zorgen dat glas en aluminium van gevels aan het einde van hun levensduur worden gerecycled. Dit kan alleen worden bereikt door nauwere samenwerking met de teams van beide betrokken bedrijven, vanaf de eerste ontwerpfasen tot de voltooiing van het gebouw.”

Beide ondernemingen streven ernaar partnerschappen te blijven aangaan met andere belanghebbenden. Ze willen hun research verder verdiepen om steeds duurzamere producten te kunnen ontwikkelen en willen het voortouw blijven nemen door een stap verder te gaan dan de regelgeving.

Voor meer informatie over Hydro CIRCAL 75R: www.sapa.be en www.wicona.be.

Voor meer informatie over Saint-Gobain ORAÉ: www.saint-gobain-glass.com

Bron: persbericht