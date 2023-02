Gezondheid en comfort in gerenoveerde woning

In Antwerpen-Berchem transformeerde architecte Anouk Taeymans haar woning naar een comfortabel en gezond gebouw. “We slaagden erin een sterke architectuur te matchen met veel daglicht en een gezond binnenklimaat”, vertelt ze.

Het was geen liefde op het eerste gezicht tussen Anouk en de rijwoning uit 1954. Toch sprong het gezin met beide voeten in het renovatieproject. “We zagen veel potentieel”, steekt ze van wal. “Door binnenmuren weg te nemen en raampartijen te verhogen, konden we de binnenruimtes helemaal opentrekken. Het resultaat is nog beter dan we verwacht hadden.”

Authentieke elementen

De typerende architectuur werd bewaard en versterkt. Zo keren de afgebogen muren in de woning geregeld terug en roept de afwerking in kalei een huiselijke sfeer op. Samen met de vergrootte raampartijen en de lichtstraat in het dak realiseren onder andere deze ingrepen het wonen met veel licht, waar Anouk en haar gezin voor gingen.

Anouk Taeymans: "De buitenlucht wordt gefilterd en dat is geen overbodige luxe in het stadscentrum.





Tegelijkertijd was de renovatie dé kans om moderne technieken toe te voegen. Comfortabel en gezond wonen kan namelijk ook in een oude woning. Voor de gezonde binnenlucht rekenen de bewoners dan weer op het ventilatiesysteem D+. Anouk: “De buitenlucht wordt gefilterd en dat is geen overbodige luxe in het stadscentrum. Het belangrijkste is dat ons zoontje gezond woont. Ons ventilatiesysteem garandeert ons dat we binnenshuis gezond ademen.”

Oplossing voor hittestress

Om de temperatuur in huis het hele jaar op een aangenaam niveau te houden werden screens van Renson ingezet. Met klimaatverandering en een toenemende mate van hittestress in het achterhoofd is zonwering een essentieel element van een toekomstbestendige woning.

Een gezond binnenklimaat bereik je alleen met voldoende aandacht voor hittestress





“Ik ben aangenaam verrast over het gemak en de werking van de zonwering”, geeft Anouk nog mee. “We zijn trots op de transformatie van onze woning en hadden nooit gedacht dat we hier zo graag zouden wonen. Als we een trip maken, is het daarna ook altijd fijn thuiskomen. Het is hier comfortabeler dan in een hotel.”